Трамп объяснил, почему не носит маску в разгар эпидемии COVID-19 в США

Президент США Дональд Трамп не носит защитную маску во время пандемии коронавируса. Хотя его страна и поражена мощной вспышкой COVID-19, американский лидер уже нашел себе оправдание.

Так, глава Белого дома говорит, что не носит защитную маску из-за того, что это не соответствует статусу главы Белого дома. Об этом Трамп рассказал в комментарии журналистам.

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Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня,

– отметил он.

В то же время, Трамп предположил, что может изменить свое мнение. Американский лидер также добавил, что люди могут самостоятельно сделать себе защитную маску. Он добавил, что это просто и нетрудно.

Трамп о том, почему не носит защитную маску: видео

Pres. Trump on new mask recommendation: "I just don't want to wear one myself."



"Somehow sitting in the Oval Office, behind that beautiful Resolute Desk...I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens...I don't see it for myself." pic.twitter.com/g58VwRqQZB — ABC News Politics (@ABCPolitics) April 3, 2020

Какова ситуация с коронавирусом в США?В стране больше всего инфицированных граждан, чем где либо. По состоянию на 4 апреля в США подтвердили 277 475 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом там умерли 7 402 человека. Наихудшая ситуация в крупнейшем американском городе Нью-Йорке. Там на улицы даже вывезли мобильные морги: последний раз жители города их видели после теракта 11 сентября 2001 года.