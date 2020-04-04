Трамп объяснил, почему не носит маску в разгар эпидемии COVID-19 в США
Президент США Дональд Трамп не носит защитную маску во время пандемии коронавируса. Хотя его страна и поражена мощной вспышкой COVID-19, американский лидер уже нашел себе оправдание.
Так, глава Белого дома говорит, что не носит защитную маску из-за того, что это не соответствует статусу главы Белого дома. Об этом Трамп рассказал в комментарии журналистам.
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Это просто рекомендация. Я чувствую себя хорошо. Я просто не хочу этого делать. Знаете, сидеть в Овальном кабинете за прекрасным, большим столом и носить маску, приветствуя при этом президентов, премьер-министров, диктаторов, королей, королев... Даже не знаю, это не для меня,
– отметил он.
В то же время, Трамп предположил, что может изменить свое мнение. Американский лидер также добавил, что люди могут самостоятельно сделать себе защитную маску. Он добавил, что это просто и нетрудно.
Трамп о том, почему не носит защитную маску: видео
Какова ситуация с коронавирусом в США?В стране больше всего инфицированных граждан, чем где либо. По состоянию на 4 апреля в США подтвердили 277 475 случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом там умерли 7 402 человека. Наихудшая ситуация в крупнейшем американском городе Нью-Йорке. Там на улицы даже вывезли мобильные морги: последний раз жители города их видели после теракта 11 сентября 2001 года.
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