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Трамп обсудит с принцем Саудовской Аравии пути "наказания" России за Сирию, – The Hill

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На встрече с принцем Саудовской Аравии Трамп обсудит пути
На встрече с принцем Саудовской Аравии Трамп обсудит пути "наказания" России за Сирию / USA Today

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд и президент США Дональд Трамп во время своей встречи, запланированной на 20 марта в Вашингтоне, будут говорить о методах, которые помогут "заставить Россию заплатить" за ее действия на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на слова представителя Белого дома, знакомого с содержанием встречи лидеров двух стран.

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"Центральной темой дискуссии станет поиск общих способов того, как можно заставить Россию заплатить за ее активность в Сирии и поддержку распространения иранских ракет в Йемене. Все это грозит обострить кризис и ведет к масштабной региональной катастрофе", – заявил представитель администрации Трампа.

Кроме этого, Трамп, по словам американского чиновника, намерен обратить внимание на российскую поддержку правительства Башара Асада в Сирии. Он также напомнит о решении Москвы наложить вето на резолюцию Совбеза ООН, призванную надавить на Иран, который подозревают в нарушении запрета на поставки оружия повстанцам-хуситам в Йемене.

Как отмечает издание, неизвестно, будет ли глава Белого дома публично комментировать содержание своего разговора с саудовским принцем, поскольку, пока администрация Трампа вводит новые санкции и выступает с жесткими заявлениями в адрес Москвы, сам президент ведет себя довольно сдержанно.

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Теги: Новости США Новости России Новости политики Дональд Трамп Война в Сирии Саудовская Аравия
Источник: 24 Канал
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