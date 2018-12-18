Трамп одобрил выделение второго транша финпомощи фермерам, пострадавшим из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп в понедельник поручил министру сельского хозяйства Сонни Пердью начать перечисление второго транша помощи американским фермерам, пострадавшим из-за введения пошлин, из пакета помощи в 12 миллиардов долларов.

Об этом Дональд Трамп заявил в своем Twitter.

Читайте также: В Белом доме начали подготовку к остановке работы правительства, – The Washington Post

Сегодня я выполняю свое обещание защищать наших фермеров и скотоводов от несправедливых торговых отношений со стороны других государств. Я уполномочил министра Пердью начать выделение второго транша для содействия развитию рынка. Наша экономика сильнее, чем когда-либо. Мы вместе с нашими фермерами!

– написал Трамп.

Перечисление фермерам первого транша в размере 6 миллиардов долларов началось в сентябре. Большая часть средств была выделена производителям кукурузы, хлопка, молочной продукции, свинины, сои, пшеницы и сорго.

Решение о выделении помощи фермерам, которых коснулось введение пошлин, раскритиковали ряд американских сенаторов-республиканцев. Сторонники свободной торговли заявили, что реализация этой программы сделает экономику США похожей на "советский тип экономики".