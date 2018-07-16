Трамп оговорился про "интересную идею" от Путина насчет вмешательства России в выборы в США

Глава Белого дома Дональд Трамп отметил, что он поднял вопрос о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с Путиным в Хельсинки.

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Как передает CNN, Трамп сказал, что у Путина есть "интересная идея".

Президент Путин очень сильно хочет решить этот вопрос (расследование относительно вмешательства России в американские выборы – "24") и у него есть интересная идея,

– высказался президент США.

В то же время глава Кремля в очередной раз настоял на том, что Россия никогда не вмешивалась в американские дела, включая президентские выборы 2016 года.

"Опять Президент Трамп упомянул о проблеме так называемого вмешательства России в американские выборы. Мне пришлось повторить то, что я говорил несколько раз, в том числе во время наших личных контактов (с Трампом – "24"), что российское государство никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние американские дела, это касается и избирательного процесса", – подчеркнул российский лидер.

Глава Кремля также отметил, что Трамп упомянул об обвинительном заключении Минюста США против 12 офицеров российских разведывательных служб, и он рассмотрит вопрос об экстрадиции обвиняемых лиц.

"Я не владею ситуацией в полной мере. Президент Трамп озвучил этот вопрос (обвинение против 12 офицеров ГРУ во вмешательстве в американские выборы – "24"). Я рассмотрю его", – добавил Путин.

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Напомним, 16 июля президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после встречи тет-а-тет с главой Российской Федерации Владимиром Путиным в Хельсинки заявил об "очень хорошем начале" двустороннего саммита.