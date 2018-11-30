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      Трамп отменил встречу с Путиным из-за агрессии в Украине: появилось новое заявление Кремля

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      У Путина жалеют об отмене встречи с Трампом
      У Путина жалеют об отмене встречи с Трампом / Фото из открытых источников

      В Кремле с сожалением восприняли решение американского президента Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита "Большой двадцатки" за агрессию в Азовском море. Однако, глава Кремля как и ранее готов к новым контактам со своим американским коллегой.

      Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "ТАСС".

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      Ранее 24 канал писал, что встреча американского президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках G20 в Аргентине официально отменена из-за нападения России на украинские суда в Азовском море. В ответ на это в Кремле заявили, что не видели официальной информации о решении Трампа. Однако, если встречу отменят, то у президент РФ "будет несколько дополнительных часов для других полезных встреч".

      Впоследствии, Песков дал более широкое заявление, и подчеркнул, что Россия сожалеет о таком решении американской стороны.

      "Мы сожалеем о решении американской администрации отменить запланированную встречу двух президентов в Буэнос-Айресе", – сказал он.

      По его словам, Путин до сих пор готов к проведению контакта с Трампом.

      Отмена встречи означает, что обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки дня откладывается на неопределенное время,
      – добавил Песков.

      Напомним, ранее Дональд Трамп грозил РФ, что может отменить запланированную в рамках G20 встречу с президентом России Владимиром Путиным. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал после того, как российские корабли открыли огонь и захватили три украинских военных судна с экипажами возле Керченского пролива.

      Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.
      29 ноября пленных военных вывезли в Москву в СИЗО.

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Дональд Трамп Владимир Путин G20
      Источник: 24 Канал
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