Трамп отправил главу Пентагона Мэттиса на пенсию

Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в своем Twitter.

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"Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на должности министра обороны", – отметил он.

По словам американского лидера, во время работы Мэттиса на этом посту был достигнут огромный прогресс, особенно по покупке нового боевого оборудования.

General Jim Mattis will be retiring, with distinction, at the end of February, after having served my Administration as Secretary of Defense for the past two years. During Jim’s tenure, tremendous progress has been made, especially with respect to the purchase of new fighting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 December 2018

"Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств. Спасибо Джеймсу за его службу", – подчеркнул Трамп.

Относительно преемника пока еще действующего главы Пентагона, то, как утверждает президент США, его имя будет названо в ближайшее время.

....equipment. General Mattis was a great help to me in getting allies and other countries to pay their share of military obligations. A new Secretary of Defense will be named shortly. I greatly thank Jim for his service! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 December 2018

В то же время причин отставки Мэттиса Трамп не назвал. Зато сам министр обороны заявил, что уходит в отставку, чтобы Трамп мог найти на эту должность человека с более схожими с ним взглядами, пишут американские СМИ.

Добавим, что Мэттис уже не находится на военной службе, поэтому формулировка "выход на пенсию" может касаться только ухода с гражданской должности министра.

Напомним, о том, что Джеймс Мэттис возглавит Пентагон стало известно еще в начале декабря 2016 года, через несколько недель после победы Трампа на президентских выборах. Чуть позже Трамп официально предложил его кандидатуру на пост министра обороны.

Кто такой Джеймс Мэттис? Это 26-й министр обороны США с 20 января 2017 года. Предварительно, с 2010 по 2013 годы занимал должность главнокомандующего Центрального командования США. В 2007 году был назначен верховным главнокомандующим объединенного командования ОВС НАТО по вопросам трансформации. До 2010 года он также по совместительству занимал должность командующего межвидового командования вооруженных сил США.



Также известно, что он 40 лет прослужил в морской пехоте. Его считают одним из самых влиятельных лидеров поколения в оборонной сфере. За последние 20 лет он участвовал в крупнейших военных операциях США по всему миру, включая войны в Афганистане и Ираке, где командовал группами морских пехотинцев. После увольнения из вооруженных сил он работал консультантом и приглашенным сотрудником исследовательского Центра Гувера в Стэнфорде.



Отношения между Трампом и Мэттисом ухудшились после того, как глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны в вопросах НАТО, учений с Южной Кореей и ядерного соглашения с Ираном.