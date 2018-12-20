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      Трамп отправил главу Пентагона Мэттиса на пенсию

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      Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце февраля 2019 года глава Пентагона Мэттис уйдет на пенсию
      Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце февраля 2019 года глава Пентагона Мэттис уйдет на пенсию / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в своем Twitter.

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      "Генерал Мэттис уйдет на пенсию с отличием в конце февраля после двухлетней службы в моей администрации на должности министра обороны", – отметил он.

      По словам американского лидера, во время работы Мэттиса на этом посту был достигнут огромный прогресс, особенно по покупке нового боевого оборудования.

      "Генерал Мэттис очень помог мне в том, чтобы заставить союзников и другие страны платить свою долю военных обязательств. Спасибо Джеймсу за его службу", – подчеркнул Трамп.

      Относительно преемника пока еще действующего главы Пентагона, то, как утверждает президент США, его имя будет названо в ближайшее время.

      В то же время причин отставки Мэттиса Трамп не назвал. Зато сам министр обороны заявил, что уходит в отставку, чтобы Трамп мог найти на эту должность человека с более схожими с ним взглядами, пишут американские СМИ.

      Добавим, что Мэттис уже не находится на военной службе, поэтому формулировка "выход на пенсию" может касаться только ухода с гражданской должности министра.

      Напомним, о том, что Джеймс Мэттис возглавит Пентагон стало известно еще в начале декабря 2016 года, через несколько недель после победы Трампа на президентских выборах. Чуть позже Трамп официально предложил его кандидатуру на пост министра обороны.

      Кто такой Джеймс Мэттис? Это 26-й министр обороны США с 20 января 2017 года. Предварительно, с 2010 по 2013 годы занимал должность главнокомандующего Центрального командования США. В 2007 году был назначен верховным главнокомандующим объединенного командования ОВС НАТО по вопросам трансформации. До 2010 года он также по совместительству занимал должность командующего межвидового командования вооруженных сил США.

      Также известно, что он 40 лет прослужил в морской пехоте. Его считают одним из самых влиятельных лидеров поколения в оборонной сфере. За последние 20 лет он участвовал в крупнейших военных операциях США по всему миру, включая войны в Афганистане и Ираке, где командовал группами морских пехотинцев. После увольнения из вооруженных сил он работал консультантом и приглашенным сотрудником исследовательского Центра Гувера в Стэнфорде.

      Отношения между Трампом и Мэттисом ухудшились после того, как глава Белого дома разошелся во взглядах с министром обороны в вопросах НАТО, учений с Южной Кореей и ядерного соглашения с Ираном.

      Теги: Новости политики Новости США Пентагон Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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