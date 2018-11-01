Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Белый дом со всей серьезностью рассматривает кандидатуру пресс-секретаря Государственного департамента Хизер Нойерт на должность постоянного представителя при ООН.

Об этом сообщило издание CNN.

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Отмечается, что глава Белого дома заявил об этом своим советникам. В то же время, источники издания отмечают, что решение о назначении Нойерт не является окончательным.

Ранее 24 Канал сообщал о том, что по информации американских СМИ Дональд Трамп рассматривает кандидатуру руководителя пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт на должность представителя США в ООН.

Тогда Нойерт не стала комментировать информацию о своем возможном назначении на эту должность, в Белом доме также отказались от комментариев.

Напомним, 9 октября Никки Хейли, которая была представителем США в ООН с января 2017 года, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме неожиданно объявила ему о своей отставке. Выполнение своих обязанностей она продолжит до конца года.

Кто такая Хизер Нойерт?С 24 апреля 2017 она является официальным представителем Государственного департамента США. Ранее Нойерт была ведущей и корреспондентом утренней программы Fox and Friends на телеканале Fox News Channel. Хизер Нойерт провела свою первую пресс-конференцию 6 июня 2017.