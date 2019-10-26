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      Трамп подписал указ о восстановлении беспошлинного режима для отдельных украинских товаров

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп подписал указ, которым восстановил правила беспошлинной торговли для отдельных товаров украинского производства.

      В указе американского лидера отмечается, что он сделал это, поскольку Украина продемонстрировала "адекватную и эффективную защиту прав интеллектуальной собственности".

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      Поэтому в Белом доме приняли решение о целесообразности восстановления особого режима беспошлинной торговли для ряда украинских товаров. Стоит отметить, что подписанный закон вступает в силу через 5 дней с момента его опубликования.

      К слову, накануне издание The Washington Post сообщало, что Белый дом планирует возобновить ряд приостановленных ранее торговых привилегий для Украины до конца октября.

      Впервые отменить таможенные ограничения для отдельных украинских товаров еще в конце августа предлагал представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер. Однако тогда он отозвал свою рекомендацию из-за того, что тогда еще действующий советник по национальной безопасности Джон Болтон убедил Лайтхайзера, что Трамп не подпишет этот закон.

      Дело в том, что в этот момент администрация президента США приостановила выделение Украине военной помощи на сумму в 391 миллион долларов.

      Поэтому Лайтхайзер решил отложить свои рекомендации до лучших времен. Второй раз он направил необходимые документы в Белый дом в начале октября. Но и тогда их пришлось отозвать из-за скандала вокруг телефонного разговора Трампа и украинского президента Владимира Зеленского.

      Трамп решил приостановить беспошлинный режим в отношении ряда товаров, изготовленных в Украине, в декабре 2017 года. По мнению Трампа, Киев проводил "недостаточный" защита прав интеллектуальной собственности.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости США Дональд Трамп
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