Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США, который предусматривает помощь Украине

В пятницу, 23 марта, президент США Дональд Трамп подписал закон о бюджетном финансировании США в размере $1,3 трлн, который также предусматривает 620 миллионов долларов помощи для Украины.

Об этом сообщает Укринформ.

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Церемония подписания состоялась в Белом доме.

Таким образом, Конгресс США и глава Белого дома избежали повторения правительственного "шатдауна", который мог наступить в очередной раз из-за отсутствия утвержденного бюджета для страны на текущий финансовый год.

Согласно закону Украине планируется выделить 420,7 миллионов долларов помощи по линии Государственного департамента, а также 200 миллионов долларов – в пределах финансирования Пентагона.

Напомним, за несколько часов до подписания закона, Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность наложить вето на закон, который выделяет более 620 млн долл. финансовой помощи Украине.