Трамп подтвердил предстоящий саммит с Ким Чен Ыном: известна дата и место его проведения

Президент США Дональд Трамп, в ходе ежегодного обращения к Конгрессу "О положении страны", выразил готовность встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Встреча запланирована на 27-28 февраля во Вьетнаме.

Выступая перед Конгрессом, американский лидер высказал предположение, что если бы его не избрали президентом США, страна сейчас находились бы в состоянии войны с Северной Кореей.

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Трамп отметил важность и эффективности дипломатии администрации. Он также отметил, что сейчас КНДР прекратила ядерные испытания, а запусков ракет не было в течение 15 месяцев.

Мы продолжаем мирные переговоры с представителями КНДР. У нас прекрасные отношения с Ким Чен Ыном. Наша следующая встреча состоится 27-28 февраля во Вьетнаме,

– сказал глава Белого дома.

Президент США ежегодно выступает с обращением к Конгрессу под названием "О положении страны", в котором описывает свое видение состояния дел в стране, а также предлагаю различные законодательные инициативы.

Соединенные Штаты в рамках подготовки к предстоящему саммиту отправили спецпредставитель по КНДР Стивена Бигена в Пхеньян. Здесь будет проведена встреча с должностными лицами КНДР, на которой будет обсуждаться подготовка ко второй встрече лидеров США и КНДР. В ходе встречи также будет обсуждаться порядок переговоров Трампа и Ким Чен Ына. Не исключено, что стороны также начнут готовить черновик декларации, которую подпишут лидеры двух стран по итогам саммита.

Как развивались отношения между странами после первого саммита? Свою первую историческую встречу Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели в июне 2018-ого в Сингапуре. Там они договорились о мире и освобождении Корейского полуострова от ядерного оружия. Однако после того переговоры о денуклеаризации полуострова зашли в тупик.



В конце июля на северокорейском полигоне Сохе начался снос производственного здания и демонтаж стенда для испытания ракетных двигателей. Кроме того, в маеКНДР демонтировала свой главный ядерный полигон "Пунгери". Также в сентябре Ким Чен Ын, и Мун Чжэ Ин договорились, что КНДР в ближайшее время демонтирует ракетный полигон "Тончханн" и допустит туда иностранных наблюдателей для контроля.