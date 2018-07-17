Трамп попал в курьезную ситуацию, когда говорил о доверии к разведке США

Во время пресс-конференции Президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете случился курьез. Когда глава Белого дома высказывал свое доверие разведке страны, при загадочных обстоятельствах внезапно отключился свет.

Об этом информирует The Hill.

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Позвольте начать с того, что есть полное доверие и поддержка американским разведывательным службам, я полностью доверяю нашей разведке,

– начал говорить Трамп относительно расследования американских спецслужб дела о российском вмешательстве в выборы США в 2016 году.

Он не успел договорить, как в Овальном кабинете Белого Дома, где проходила пресс-конференция, полностью погас свет.

"Упс, они только что отключили свет. Это, видимо, службы разведки", — пошутил Дональд Трамп.

Через мгновение свет снова включился, на что глава Белого дома отметил, что "это было странно".

Напомним, 17 июля во время пресс-конференции президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что полностью доверяет разведке страны и соглашается с ее выводами о том, что Россия вмешивалась в американские выборы.



Ранее, на совместной пресс-конференции в Хельсинки Трамп сделал противоположное заявление о том, что никакого вмешательство в американские выборы со стороны РФ не было, а само расследование назвал просто смехотворным. Трамп, фактически, повторил слова Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские выборы.