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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трамп поручил ведущим специалистам помочь лечить Джонсона от COVID-19

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      Трамп отправил американских фармацевтов в Лондон / Foreign Policy

      Президент США Дональд Трамп обеспокоен состоянием здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава Белого дома отправил в Лондон представителей ведущих американских фармацевтических компаний.

      Дональд Трамп заявил о "инновационном методе лечения, которым можно помочь Борису Джонсону. Работать над этим методом поручили ведущим американским специалистам. Об этом Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне, информирует The Guardian.

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      Я был расстроен, что Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он – настоящий хороший друг. Я попросил две ведущие компании немедленно связаться с Лондоном. И они уже отбыли в Лондон,
      – сообщил Трамп.

      О каком именно методе лечения идет речь и кто его разрабатывает – президент США не уточнил.

      Что известно о состоянии Бориса Джонсона?У британского главы правительства Бориса Джонсона обнаружили коронавирус еще более 10 дней назад. Премьер-министр чувствовал себя хорошо и работал дистанционно. Однако 5 апреля состояние Джонсона ухудшилось. Его госпитализировали. 6 апреля премьер-министра перевели в отделение интенсивной терапии.

      коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Медицина Лечение Дональд Трамп Борис Джонсон Великобритания Новости США Новости Здоровье Коронавирус COVID-19
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