Трамп поручил ведущим специалистам помочь лечить Джонсона от COVID-19
Президент США Дональд Трамп обеспокоен состоянием здоровья британского премьер-министра Бориса Джонсона. Глава Белого дома отправил в Лондон представителей ведущих американских фармацевтических компаний.
Дональд Трамп заявил о "инновационном методе лечения, которым можно помочь Борису Джонсону. Работать над этим методом поручили ведущим американским специалистам. Об этом Трамп заявил на брифинге в Вашингтоне, информирует The Guardian.
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Я был расстроен, что Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии. Все американцы молятся о его здоровье. Он – настоящий хороший друг. Я попросил две ведущие компании немедленно связаться с Лондоном. И они уже отбыли в Лондон,
– сообщил Трамп.
О каком именно методе лечения идет речь и кто его разрабатывает – президент США не уточнил.
Что известно о состоянии Бориса Джонсона?У британского главы правительства Бориса Джонсона обнаружили коронавирус еще более 10 дней назад. Премьер-министр чувствовал себя хорошо и работал дистанционно. Однако 5 апреля состояние Джонсона ухудшилось. Его госпитализировали. 6 апреля премьер-министра перевели в отделение интенсивной терапии.
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