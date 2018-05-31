Трамп предположил, что ему понадобится несколько встреч, чтобы договориться с лидером КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил, что для достижения мирного соглашения с КНДР может понадобиться больше, чем одна встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью Reuters.

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Я бы, конечно, хотел, чтобы мы все согласовали в течение одной встречи. Однако, обычно в одних переговорах все не решается,

– отметил Дональд Трамп.

В то же время он выразил оптимистические ожидания относительно конечного результата предстоящей встречи.

"Есть очень высокие шансы, что это не будет достигнуто после одной встречи или двух или трех встреч. Но это произойдет в определенный момент", – отметил президент США.

Кроме этого, Дональд Трамп выразил уверенность, что лидер КНДР также заинтересован в мирном соглашении.

"Я думаю, что и Ким Чен Ын хочет, чтобы это произошло. И я буду очень счастлив, когда наступит момент, и мы сможем отменить санкции и иметь очень хорошие отношения со всем Корейским полуостровом", – подытожил лидер США.

Добавим, что пока Белый дом продолжает подготовку к возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и руководителем КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, 24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене саммита между Соединенными Штатами и Северной Кореей, в котором должны были принять участие и лидеры обеих стран.

Со временем, госсекретарь США Майк Помпео объяснил причину такого шага со стороны Вашингтона. По его словам, Соединенные Штаты и Северная Корея не смогли координировать подготовку мероприятия из-за постоянного игнорирования американских предложений со стороны Пхеньяна.

30 мая в Белом доме заявили, что США все еще надеются на то, что встреча президента Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня.