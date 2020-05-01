Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами из-за пандемии коронавируса

Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем теперь имеет второстепенное значение. Из-за пандемии коронавируса президент США пригрозил Пекину новыми пошлинами.

Загострена риторика Трампа щодо Китаю є результатом наслідків поширення коронавірусу у Сполучених Штатах, пише The New York Times.

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Два американських чиновники на умовах анонімності заявили, що у США обговорюють низку варіантів дій проти Китаю.

Відбувається дискусія про те, як сильно вдарити по Китаю,

– йдеться у повідомленні.

Наразі зусилля Сполучених Штатів відплатити Китаю перебувають на ранній стадії.

Однак Трамп дав зрозуміти, що його підозри щодо ролі Китаю в походженні й поширенні коронавірусу мають пріоритет над створенням торговельної угоди з Пекіном. Досі економічна співпраця була найважливішою у відносинах між державами.

"Ми підписали торгову угоду, в якій вони повинні були купувати, і вони купували б дуже багато. Але тепер це стає вторинним через те, що сталося з коронавірусом", – заявив Трамп.

На запитання, чи США розглядатимуть питання про те, щоб припинили виплату своїх боргових зобов'язань для того, щоб покарати Пекін, Трамп зазначив, що може вдатися до радикальнішого кроку.

Я можу зробити те ж саме, але навіть за більші гроші, просто встановивши мита,

– наголосив президент США.

Водночас Трамп відмовився сказати, чи вважає він президента Китаю Сі Цзіньпіна відповідальним за те, що він називає дезінформацією з Китаю щодо появи та поширення COVID-19.

Важливо! Сполучені Штати найбільше постраждали від коронавірусу. Станом на 1 травня недугу зафіксували у 1 мільйона 95 тисяч людей. Померли понад 63 тисяч американців, одужали – понад 155 тисяч.

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