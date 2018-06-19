Трамп пригрозил Китаю введением новых пошлин на товары

18 июня Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае введения Китаем пошлин на американские товары, на китайскую продукцию общей стоимостью в 200 миллиардов долларов будут наложены дополнительные таможенные сборы в размере 10 процентов.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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"Будут сделаны новые шаги с целью побудить Китай отступить от недобросовестной торговой практики, открыть свои рынки американским товарам и согласиться на более сбалансированные торговые отношения с Америкой", – отметил президент США Дональд Трамп 18 июня.

Больше всего Трамп возмущен отказом китайских властей защищать американскую интеллектуальную собственность. Реакцией Министерства торговли КНР на слова Трампа стало предупреждение о "жестком ответе на избыточное давление".

Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение пошлин на товары из Китая на сумму около 50 млрд долларов. Такое решение американский лидер принял, несмотря на ранее достигнутые соглашения с Пекином.