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      Трамп пригрозил выйти из ВТО, если в этом будет необходимость

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Во вторник, 13 августа, президент США Дональд Трамп пригрозил, что Вашингтон может выйти из состава ВТО. Недовольство главы Белого дома неоднократно вызывал статус развивающейся страны, который имеет в ВТО Китай.

      Такое заявление американский лидер сделал, выступая перед рабочими нефтехимического комплекса британско-нидерландского концерна Shell в городе Монака штат Пенсильвания, сообщает DW.

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      Мы выйдем, если будем вынуждены сделать это, отметил глава Белого дома. Мы знаем, что они годами обманывали нас, и больше подобное не повторится,
      – сказал Трамп.

      Президент подчеркнул, что до его прихода к власти США проигрывали все споры в ВТО, но теперь США выигрывают большинство споров, так как в ВТО "знают, что у них под ногами не очень-то твердую почву".

      Он пояснил, что в ВТО годами давали привилегии таким странам как Китай и Индия, забывая при этом об интересах США.

      Трамп ранее уже угрожал выйти из ВТО, утверждая, что организация несправедливо относится к США.

      В 2018 году в интервью Fox News президент утверждал, что ВТО "была создана, чтобы приносить выгоду всем, кроме нас".

      В июле этого года Трамп писал в Twitter, что "богатые страны мира утверждают, что они развиваются, чтобы обойти правила ВТО и заработать особое отношение". Тогда же Трамп опубликовал меморандум, в котором он заявил, что "ВТО отчаянно нуждается в реформе".

      Что такое Всемирная торговая организация (ВТО)?Это международная организация, целью которой является разработка системы правовых норм международной торговли и контроль за их соблюдением. Главными целями Организации является обеспечение длительного и стабильного функционирования системы международных торговых связей, либерализация международной торговли, постепенная отмена таможенных и торговых ограничений, обеспечение прозрачности торговых процедур.

      ВТО была создана в январе 1995 года после подписания соответствующего многостороннего соглашения в Марракеше (Марокко).

      blog_ava
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      Теги: Дональд Трамп ВТО Новости США
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