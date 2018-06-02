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Трамп призвал уволить телеведущую за нецензурную брань в адрес его дочери Иванки

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Трамп призвал уволить телеведущую Саманту Би
Трамп призвал уволить телеведущую Саманту Би / Коллаж 24 канал

Президент США Дональд Трамп призвал уволить с работы телеведущую Саманту Би, которая во время шоу на канале TBS нецензунзурно раскритиковала его дочь Иванку Трамп.

Об этом Трамп сообщил в Twitter.

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В частности, критике ведущей подверглась неспособность Иванки повлиять на отца. Этот инцидент стал объектом споров и привлек внимание президента США.

Почему они не освобождают бездарность Саманту Би за ужасную речь, которую она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго,
– написал Трамп.

Впоследствии телеведущая и TBS извинились за брань в эфире.

"Я хотела бы извиниться перед Иванкой Трамп... Я перешла черту и сильно жалею об этом", – написала Саманта Би в Twitter.

Смотрите эфир с Самантой Би:

 

Теги: Дональд Трамп LifeStyle СМИ журналисты
Источник: 24 Канал
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