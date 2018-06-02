Трамп призвал уволить телеведущую за нецензурную брань в адрес его дочери Иванки
Президент США Дональд Трамп призвал уволить с работы телеведущую Саманту Би, которая во время шоу на канале TBS нецензунзурно раскритиковала его дочь Иванку Трамп.
Об этом Трамп сообщил в Twitter.
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В частности, критике ведущей подверглась неспособность Иванки повлиять на отца. Этот инцидент стал объектом споров и привлек внимание президента США.
Почему они не освобождают бездарность Саманту Би за ужасную речь, которую она использует в своем низкорейтинговом шоу? Абсолютно двойные стандарты, но ничего, мы лучшие и будем такими еще долго,
– написал Трамп.
Впоследствии телеведущая и TBS извинились за брань в эфире.
"Я хотела бы извиниться перед Иванкой Трамп... Я перешла черту и сильно жалею об этом", – написала Саманта Би в Twitter.
Смотрите эфир с Самантой Би: