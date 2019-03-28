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      Трамп против Обамы и Россия за Brexit: что такое фейковые новости и как уберечься

      Выборы наизнанку 23 Читати новину українською

      Fake news – это довольно новое слово, которое стало очень популярным в последнее время. В 2017 году издательство Оксфордского университета, которое издает известный оксфордский словарь, объявило fake news словом года. Они определили его, как фальшивую сенсационную информацию, которую распространяют под видом новостного сообщения.

      Fake news и Трамп

      Дональд Трамп сделал больше всех для популяризации fake news, потому что это одно из его любимых выражений. Американский президент адресовал свои обвинения в фальшивых новостях не сомнительным интернет-ресурсам или страницам социальной сети Twitter, а респектабельным американским медиа – CNN, The New York Times, The Washington Post.

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      Политическая карьера Дональда Трампа началась с распространения лживой теории о том, что Барак Обама родился в Кении, поэтому не имел права баллотироваться в президенты США. В 2011 году, когда был старт избирательной кампании Обамы, Трамп опубликовал десятки сообщений, которые касались поддельного свидетельства места рождения Обамы.

      Трапм твіттер
      Сообщения Трампа в Twitter об Обаме

      Институт журналистики в Майами исследовал 700 различных заявлений Трампа со времен избирательной кампании и на посту президента. Оказалось, что 70% из них были ложными, а каждое шестое было ложью.

      Заяви Трампа
      Статистика заявлений Трампа

      Fake news и Советский союз

      Тоталитарный режим 20 века был полностью построен на лжи. Свободной прессы не существовало, поэтому речь шла не о fake news, а о СМИ, которые были рупорами государственной пропаганды. Отличие в том, что ложь не нужно маскировать под настоящие новости, потому что руководство партии решало что будет новостью и правдой.

      В демократических странах свободные медиа были противоядием для фашистской новостной кампании и выступали против коммунистических идеологий. Однако сегодня баланс изменился.

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      Fake news и Индия

      1 июля 2018 года в Индии пять человек из местного этнического меньшинства, которых подозревали в похищении и убийстве детей, были атакованы тремя тысячами людей. Местные жители были вооружены палками, стальной арматурой и камнями. Подозреваемых забили до смерти на глазах полиции, которая предпочла не вмешиваться.

      Позже выяснилось, что слухи о похищении распространялись через WhatsApp, который является очень популярным в Индии, и они были ложью. На прикрепленных к сообщениям фото были сирийские дети, которые погибли от российских бомб. В течение года в Индии произошло более 50 таких случаев. В общем погибли 46 человек, а 43 получили тяжелые ранения.

      Лживое оружие

      Комитет по вопросам развития конгресса США установил, что во время выборов, которые принесли победу Дональду Трампу, фейковые материалы с российских аккаунтов добрались до 126 миллионов американцев только в Facebook.

      Фейкові новини та Америка
      Фейковые материалы из России в Америку

      Такая же ситуация в Великобритании, где сотни англоязычных анонимных пользователей в социальных сетях получили по меньшей мере десять миллионов долларов от Кремля для агитации за Brexit и разжигание ненависти к мусульманам.

      Фейк Велика Британія
      Фейковые сообщения из России в Великобританию

      Эти примеры показывают реальные цели новых автократов, таких, как Путин. Подорвать само доверие западных обществ к демократическим институтам, к согражданам, к традиционным СМИ.

      Советы от Facebook для выявления фейковых новостей

      1. Относиться скептически к заголовкам. В фейковых историях заголовки часто вызывающие, содержат много больших букв и восклицательных знаков. Если содержание заголовка кажется невероятным, то так оно и есть.
      2. Смотреть на адресную строку. Многие фейковые страницы подстраивают под настоящие медиа-ресурсы с незначительными изменениями в адресной строке.
      3. Проверять источники. Убедиться, что информационный портал имеет надежную репутацию.
      4. Учитывать необычный формат. Много фейковых новостей написаны разговорным языком и содержат грамматические ошибки. Оформление страницы тоже может быть странным.
      5. Проверять фото. Фейковые новости часто содержат манипулятивные снимки или видео. Порой они могут быть настоящими, но вырванными из контекста.
      6. Проверять даты. Новости могут содержать нелепые ошибки в хронологии, называть неправильные даты или выдавать за новость старые события.
      7. Проверять доказательства. Необходимо исследовать источники автора, чтобы убедиться, что они точны. Недостаточность доказательств или апеллирование к неназванным экспертам может свидетельствовать о том, что это фейковая новость.
      8. Посмотреть другие новости. Если ни один другой информативный ресурс не сообщал эту новость, то она может быть фальшивкой.
      9. Не шутка ли это. Порой бывает трудно отличить фейковую новость от юмористической статьи. Необходимо проверять, не специализируется ли этот ресурс на пародиях. Возможно, что какие-то публикации продемонстрируют, что это просто для развлечения.
      10. Порой новость может быть умышленно фальшивой. Необходимо критически анализировать и распространять информацию только тогда, когда уверены в правдивости информации.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Brexit Дональд Трамп СССР Индия Новости США Выборы наизнанку
      Источник: 24 канал
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