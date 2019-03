Трамп против Обамы и Россия за Brexit: что такое фейковые новости и как уберечься

Fake news – это довольно новое слово, которое стало очень популярным в последнее время. В 2017 году издательство Оксфордского университета, которое издает известный оксфордский словарь, объявило fake news словом года. Они определили его, как фальшивую сенсационную информацию, которую распространяют под видом новостного сообщения.

Fake news и Трамп

Дональд Трамп сделал больше всех для популяризации fake news, потому что это одно из его любимых выражений. Американский президент адресовал свои обвинения в фальшивых новостях не сомнительным интернет-ресурсам или страницам социальной сети Twitter, а респектабельным американским медиа – CNN, The New York Times, The Washington Post.

Читайте также: Селфи с бюллетенями, фальсификации, подкуп: наказание за "нечестную игру" во время выборов

Политическая карьера Дональда Трампа началась с распространения лживой теории о том, что Барак Обама родился в Кении, поэтому не имел права баллотироваться в президенты США. В 2011 году, когда был старт избирательной кампании Обамы, Трамп опубликовал десятки сообщений, которые касались поддельного свидетельства места рождения Обамы.



Сообщения Трампа в Twitter об Обаме

Институт журналистики в Майами исследовал 700 различных заявлений Трампа со времен избирательной кампании и на посту президента. Оказалось, что 70% из них были ложными, а каждое шестое было ложью.



Статистика заявлений Трампа

Fake news и Советский союз

Тоталитарный режим 20 века был полностью построен на лжи. Свободной прессы не существовало, поэтому речь шла не о fake news, а о СМИ, которые были рупорами государственной пропаганды. Отличие в том, что ложь не нужно маскировать под настоящие новости, потому что руководство партии решало что будет новостью и правдой.

В демократических странах свободные медиа были противоядием для фашистской новостной кампании и выступали против коммунистических идеологий. Однако сегодня баланс изменился.

Читайте также: Для чего нужны технические кандидаты и почему не стоит доверять рейтингам

Fake news и Индия

1 июля 2018 года в Индии пять человек из местного этнического меньшинства, которых подозревали в похищении и убийстве детей, были атакованы тремя тысячами людей. Местные жители были вооружены палками, стальной арматурой и камнями. Подозреваемых забили до смерти на глазах полиции, которая предпочла не вмешиваться.

Позже выяснилось, что слухи о похищении распространялись через WhatsApp, который является очень популярным в Индии, и они были ложью. На прикрепленных к сообщениям фото были сирийские дети, которые погибли от российских бомб. В течение года в Индии произошло более 50 таких случаев. В общем погибли 46 человек, а 43 получили тяжелые ранения.

Лживое оружие

Комитет по вопросам развития конгресса США установил, что во время выборов, которые принесли победу Дональду Трампу, фейковые материалы с российских аккаунтов добрались до 126 миллионов американцев только в Facebook.



Фейковые материалы из России в Америку

Такая же ситуация в Великобритании, где сотни англоязычных анонимных пользователей в социальных сетях получили по меньшей мере десять миллионов долларов от Кремля для агитации за Brexit и разжигание ненависти к мусульманам.



Фейковые сообщения из России в Великобританию

Эти примеры показывают реальные цели новых автократов, таких, как Путин. Подорвать само доверие западных обществ к демократическим институтам, к согражданам, к традиционным СМИ.

Советы от Facebook для выявления фейковых новостей