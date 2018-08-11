Трамп провел телефонный разговор с Макроном и анонсировал встречу с гендиректором Apple

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также он написал, что встретится с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Об этом он написал в своем Twitter.

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Дональд Трамп отметил, что в ходе телефонного разговора с Макроном лидеры стран обсудили различные темы, в частности, затронули вопросы безопасности и торговли.

Жду встречи сегодня вечером с Тимом Куком с Apple. Он инвестирует много денег в США,

– написал Трамп.

Глава Белого дома и гендиректор Apple проведут совместный ужин, который запланирован на 11 августа.