Трамп провел телефонный разговор с Макроном и анонсировал встречу с гендиректором Apple
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Также он написал, что встретится с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.
Об этом он написал в своем Twitter.
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Дональд Трамп отметил, что в ходе телефонного разговора с Макроном лидеры стран обсудили различные темы, в частности, затронули вопросы безопасности и торговли.
Жду встречи сегодня вечером с Тимом Куком с Apple. Он инвестирует много денег в США,
– написал Трамп.
Глава Белого дома и гендиректор Apple проведут совместный ужин, который запланирован на 11 августа.
Источник: 24 Канал
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