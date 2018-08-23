Трамп считает, что "проделал большую работу" и поэтому американцы станут бедными без него

Дональд Трамп считает, что ему не могут объявить импичмент, потому что он "проделал большую работу" и это приведет к обвалу экономики.

Об этом он сказал в интервью Fox News 23 августа.

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Журналистка поинтересовалась, может ли тема импичмента быть поднята после ноябрьских довыборов в Конгресс, если демократы получат большинство.

Не знаю, как можно объявлять импичмент тому, кто проделал большую работу,

– заявил Трамп.

Он вменил себе в заслугу рост экономики и сокращение налоговой нагрузки. По его мнению, если бы президентом стала Хиллари Клинтон, экономика пошла бы вниз. "Если мне объявят импичмент, рынок обвалится, думаю, все станут очень бедными", – сказал Трамп.

Напомним, экс-адвокат президента США Майкл Коэн также согласился на сотрудничество со следствием по делу о расследовании потенциальных связей штаба Трампа с Россией.