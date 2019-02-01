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      Трамп считает "пустой тратой времени" переговоры с демократами о стене на границе с Мексикой

      19 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Демократической партией США о выделении финансирования на строительство стены на границе с Мексикой является пустой тратой времени. В то же время глава Белого дома не исключил возможности введения чрезвычайного положения.

      Об этом американский лидер заявил в интервью изданию The New York Times.

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      Трамп отметил, что несмотря на все, он продолжит строительство стены.

      Я всегда ладил со спикером Пелоси, однако, сомневаюсь, что в дальнейшем мне это удастся. Если она выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, денег и энергии, так как стена крайне необходима,
      – отметил глава Белого дома в интервью.

      Трамп не стал отвечать на вопрос, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены.

      "Буду ли я объявлять чрезвычайное положение? Вы увидите", – сказал он.

      Ранее американский лидер подчеркнул в своем Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а свидетельствует лишь о его уважительное отношение к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения денег на строительство стены без одобрения Конгресса.

      Введение чрезвычайного положения позволило бы Трампу получить необходимые на строительство стены деньги в обход конгресса. Американский президент ранее не исключал возможности ввести в стране спецрежим, однако до сих пор так и не сделал этого.

      Теги: Шатдаун Мексика Дональд Трамп Новости США Новости политики
      Источник: 24 Канал
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