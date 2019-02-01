Трамп считает "пустой тратой времени" переговоры с демократами о стене на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Демократической партией США о выделении финансирования на строительство стены на границе с Мексикой является пустой тратой времени. В то же время глава Белого дома не исключил возможности введения чрезвычайного положения.

Об этом американский лидер заявил в интервью изданию The New York Times.

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Трамп отметил, что несмотря на все, он продолжит строительство стены.

Large sections of WALL have already been built with much more either under construction or ready to go. Renovation of existing WALLS is also a very big part of the plan to finally, after many decades, properly Secure Our Border. The Wall is getting done one way or the other! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 січня 2019 р.

Я всегда ладил со спикером Пелоси, однако, сомневаюсь, что в дальнейшем мне это удастся. Если она выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, денег и энергии, так как стена крайне необходима,

– отметил глава Белого дома в интервью.

Трамп не стал отвечать на вопрос, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены.

"Буду ли я объявлять чрезвычайное положение? Вы увидите", – сказал он.

Ранее американский лидер подчеркнул в своем Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а свидетельствует лишь о его уважительное отношение к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения денег на строительство стены без одобрения Конгресса.

Введение чрезвычайного положения позволило бы Трампу получить необходимые на строительство стены деньги в обход конгресса. Американский президент ранее не исключал возможности ввести в стране спецрежим, однако до сих пор так и не сделал этого.