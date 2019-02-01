Трамп считает "пустой тратой времени" переговоры с демократами о стене на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Демократической партией США о выделении финансирования на строительство стены на границе с Мексикой является пустой тратой времени. В то же время глава Белого дома не исключил возможности введения чрезвычайного положения.
Об этом американский лидер заявил в интервью изданию The New York Times.
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Трамп отметил, что несмотря на все, он продолжит строительство стены.
Я всегда ладил со спикером Пелоси, однако, сомневаюсь, что в дальнейшем мне это удастся. Если она выступает против строительства стены, то все переговоры становятся пустой тратой времени, денег и энергии, так как стена крайне необходима,
– отметил глава Белого дома в интервью.
Трамп не стал отвечать на вопрос, объявит ли он чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить финансирование на строительство стены.
"Буду ли я объявлять чрезвычайное положение? Вы увидите", – сказал он.
Ранее американский лидер подчеркнул в своем Twitter, что подписание временного бюджета не является уступкой демократам, а свидетельствует лишь о его уважительное отношение к госслужащим, которые на время бюджетного кризиса были отправлены в неоплачиваемый отпуск или работали без оплаты. Трамп также сообщил, что может ввести 15 февраля режим чрезвычайного положения на границе с Мексикой для выделения денег на строительство стены без одобрения Конгресса.
Введение чрезвычайного положения позволило бы Трампу получить необходимые на строительство стены деньги в обход конгресса. Американский президент ранее не исключал возможности ввести в стране спецрежим, однако до сих пор так и не сделал этого.