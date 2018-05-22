Трамп сделал тревожное заявление по поводу встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предполагает, что грядущий саммит с представителями Северной Кореи, в том числе и с ее лидером Ким Чен Ыном, может быть отменен.

Такое заявление он сделал во время встречи с президент Южной Кореи Гу Чжэ Ином, пишет BBC.

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Отмечается, что корейский лидер мог рассказать Трампу, что можно и чего не следует ожидать от Ким Чен Ына.

На это хозяин Белого дома ответил, что Соединенные Штаты все больше меняют свою позицию относительно этого мероприятия.

В то же время политик подчеркнул, что Ким Чен Ын серьезно задумался над денуклеаризацией страны. Следовательно, по словам Трампа, если в этот раз вышеупомянутая встреча не состоится, то она все равно пройдет, но позже.

Напомним, планировалось, что президент США Дональд Трамп официально встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном 12 июня в Сингапуре. Впоследствии власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с лидером Соединенных Штатов, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.