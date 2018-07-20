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Трамп сделал важное заявление о войне на Донбассе на саммите с Путиным: Помпео расскал детали

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Трамп обратился к Путину с заявлением относительно войны на Донбассе
Трамп обратился к Путину с заявлением относительно войны на Донбассе / Фото из открытых источников

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи со своим коллегой из России Владимиром Путиным дал понять ему, что деятельность Кремля на территории Донбасса не соответствует российским интересам.

Об этом заявил Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью "Голосу Америки".

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"Что касается Хельсинки, президент Трамп четко дал понять Владимиру Путину, что их деятельность на востоке Украины не отвечает интересам России", – заявил чиновник.

По его словам, администрация США по этому вопросу "придерживается очень жесткой позиции".

Мы предоставили помощь украинским силам, которую прошлая администрация неоднократно отказывалась предоставить. Мы считаем, что это создает условия для того, чтобы украинцы провели успешные выборы в 2019 году, и мы очень надеемся, что ситуация разрешится сама собой. Америка, как и раньше, поддерживает желание украинского народа,
– подчеркнул Помпео.

Кроме того, он отметил, что считает недопустимым использование культовых зданий, принадлежащих религиозным меньшинствам на Донбассе, военными объектами.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. По ее итогам, глава Кремля, в частности, рассказал, что позиция американского лидера и США остается неизменной: Крым был незаконно аннексирован Москвой.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Война на Донбассе Владимир Путин Дональд Трамп Новости политики Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости США Майк Помпео
Источник: 24 Канал
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