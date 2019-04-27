Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. Выступая перед членами национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, президент заявил, что Вашингтон "отвергает этот договор" и "отзывает свою подпись" под ним.

Как сообщает издание Associated Press Трамп объяснил свое решение тем, что этот договор противоречит второй поправке к конституции США, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия.

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"Я не допущу, чтобы иностранные чиновники ограничивали действие второй поправки", – заявил он.

Президент напомнил, что соглашение о торговле оружием в 2013 году подписал его предшественник Барак Обама. После этого оно было передано на ратификацию в сенат, и эта процедура не завершена до сих пор. Трамп пообещал, что при его администрации она и не завершится.

Реакция ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление американского лидера выход из Международного договора о торговле оружием.

Договор о торговле оружием является единственным глобальным инструментом, направленным на повышение прозрачности и подотчетности в международной торговле оружием. Это знаковое достижение в усилиях по обеспечению ответственности за международные поставки оружия,

– отметил Гутерреш.

Он также отметил, что данный договор особенно важен сейчас, когда наблюдается рост международной напряженности и возобновление интереса к расширению и модернизации арсеналов.

О каком договор идет речь?Текст Международного договора о торговле оружием была утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 стран-членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.