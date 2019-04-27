07:08
27 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, 26 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Трамп собирается вывести США из международного договора о торговле оружием

      0 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из международного договора о торговле оружием. Выступая перед членами национальной стрелковой ассоциации в Индианаполисе, президент заявил, что Вашингтон "отвергает этот договор" и "отзывает свою подпись" под ним.

      Как сообщает издание Associated Press Трамп объяснил свое решение тем, что этот договор противоречит второй поправке к конституции США, которая гарантирует право граждан на ношение и хранение оружия.

      Читайте также: Трамп намерен подписать ядерное соглашение с участием России и Китая

      "Я не допущу, чтобы иностранные чиновники ограничивали действие второй поправки", – заявил он.

      Президент напомнил, что соглашение о торговле оружием в 2013 году подписал его предшественник Барак Обама. После этого оно было передано на ратификацию в сенат, и эта процедура не завершена до сих пор. Трамп пообещал, что при его администрации она и не завершится.

      Реакция ООН

      Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал заявление американского лидера выход из Международного договора о торговле оружием.

      Договор о торговле оружием является единственным глобальным инструментом, направленным на повышение прозрачности и подотчетности в международной торговле оружием. Это знаковое достижение в усилиях по обеспечению ответственности за международные поставки оружия,
      – отметил Гутерреш.

      Он также отметил, что данный договор особенно важен сейчас, когда наблюдается рост международной напряженности и возобновление интереса к расширению и модернизации арсеналов.

      О каком договор идет речь?Текст Международного договора о торговле оружием была утвержден на заседании Генассамблеи ООН в 2013 году. Проект поддержали 154 из 193 стран-членов ООН, более 130 государств подписали соглашение. Документ призван урегулировать международную торговлю вооружениями, начиная от стрелкового оружия и заканчивая танками, самолетами и кораблями.

      blog_ava
      Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали автомобили российских спасателей на Донбассе: куда они ехали
      сегодня
      129
      Теги: ООН Новости США Дональд Трамп Оружие Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      План Путина для Украины
      сегодня , 01:00 План Путина для Украины
      Іван Яковина 619
      Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      26 апреля , 22:01 Катастрофа в Чорнобилі прискорила розвал СРСР, або Комуністи – найгірші кати українців
      Артем Овдієнко 504
      Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      26 апреля , 20:01 Трамп хочет заключить ядерное соглашение с Россией и Китаем: что это значит
      Світлана Попова 448
      Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      26 апреля , 19:04 Галицкий сепаратизм: кто придумал эту идею и почему вредно ее распространять
      Євгенія Мазур 560
      Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      26 апреля , 17:30 Різниця в мільйони голосів: скільки насправді українців підтримали Зеленського та Порошенка
      Віталій Шабунін 953
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      2 подозреваемым во взрыве в минском метро предъявили обвинения в терроризме
       29 апреля 2011 , 16:47
      1 мая отметилось столкновениями и беспорядками в Турции
       2 мая 2017 , 00:12
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук