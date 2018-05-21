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Трамп сомневается по поводу встречи с Ким Чен Ыном и советуется с помощниками, – NYT

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / bykvu

Встреча лидеров США и КНДР запланирована на 12 июня в Сингапуре. Однако президент США Дональд Трамп обеспокоен тем, что эта встреча может превратиться в политическую неудачу.

Об этом пишет издание The New York Times.

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В издании отмечают, что Трамп обсуждает с советниками целесообразность такого риска.

Дональд Трамп был одновременно удивлен и возмущен заявлением главного переговорщика КНДР, выпущенного в прошлую среду, о том, что страна никогда не обменяет свою способность разрабатывать ядерное оружие на экономическую помощь. Это заявление у Трампа восприняли как резкий поворот от примирительного тона последних недель,
– говорится в сообщении издания.

Добавляется, что президент США совершил телефонный звонок президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, чтобы поинтересоваться, почему последние заявления КНДР противоречат сказанному ранее.

В то же время советники президента США обеспокоены тем, что Трамп проявил слишком большую заинтересованность в предстоящей встрече. Они также не уверены, достаточно ли осведомлен президент в деталях северокорейской ядерной программы.

Впрочем до сих пор Трамп не высказывал желания полностью отказаться от встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, стало известно, что власти Северной Кореи пригрозили отменить саммит с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, если те продолжат требовать денуклеаризации Корейского полуострова в одностороннем порядке.

Теги: Новости политики КНДР Новости США Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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