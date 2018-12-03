Трамп сообщил, что Китай согласился снизить пошлины на автомобили из США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин согласился "снизить и убрать" пошлины на автомобили из США.
Об этом глава Белого дома сообщил в своем Twitter.
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Китай согласился снизить и убрать пошлины на ввозимые в Китай с США. На данный момент пошлины составляют 40 процентов,
– написал Трамп.
Ранее глава КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе договорились наладить отношения между двумя странами. Стороны также договорились не вводить дополнительные пошлины с 1 января и форсировать переговоры в сторону аннулирования всех дополнительных тарифов.
Напомним, что президент США Дональд Трамп признался, что не хочет усиливать введенные ранее пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.