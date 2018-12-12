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      Трамп требует выделить пять миллиардов долларов на строительство стены между США и Мексикой

      17 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Во время встречи с лидером Демократической партии в Сенате Чаком Шуммер и лидером демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси президент США Дональд Трамп заявил, что ему необходимо пять миллиардов долларов для строительства стены на границе с Мексикой.

      Об этом сообщил телеканал CNN.

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      Мне нужно минимум 5 миллиардов долларов, чтобы построить большой участок стены,
      – заявил Трамп.

      В то же время, Чак Шуммер выступил против этого требования и предупредил президента об угрозе прекращения работы правительства.

      Он также отметил, что Демократическая партия предложила направить возможные средства на укрепление пограничной безопасности.

      "Гневные требования Трампа не приблизят строительство стены, а только принесут проблемы гражданам США", – заявил Шуммер.

      Напомним, что в апреле Дональд Трамп угрожал допустить частичное закрытие правительства в 2018 году, если Конгресс не предоставит достаточно денег на строительство стены на границе с Мексикой.

      Теги: Новости политики Новости США Мексика Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
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