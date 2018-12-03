Трамп угрожает, Коэн сознается, Мюллер обвиняет – новости США за неделю

Предлагаем вашему вниманию главные новости США за прошедшую неделю (26 ноября – 2 декабря 2018 года).

Караван мигрантов на границе

Washington Post – 26/11. В городе Тихуана на северо-западе Мексики собрались 5000 мигрантов из Гондураса, Гватемалы и Сальвадора. Все они караваном пришли со своих стран просить убежища в США. Многие из них подали заявки на предоставление убежища месяцами ранее, но до сих пор не получили ответа. На границе США и Мексики они протестовали против медленного процесса легального получения гуманитарного убежища. Многие из протестующих мигрантов пытались пересечь границу, в ответ пограничные военные начали распылять слезоточивый газ. Но большинство мигрантов вело себя мирно.

Родни Скотт, глава патрульной полиции в Сан-Диего сообщил, что 42 человека было арестовано на американской границе.

Они кидали в полицию камнями и другими предметами, – комментирует Родни Скотт.

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Трамп угрожает GM

The Wall Street Journal – 27/11. General Motors планирует закрыть семь заводов по всему миру и урезать более чем 14 тысяч рабочих мест. Меры будут предприняты в целях сокращения расходов компании. Этот шаг стал радикальной реакцией автопроизводителя на изменения вкусов потребителей и спад продаж. GM сообщает, что сокращение увеличит прибыль на 6 млрд долларов уже к концу 2020 году. Сэкономленные средства будут направлены на производство электромобилей и беспилотников.

В ответ Дональд Трамп угрожает урезать субсидии для производства электромобилей, которыми пользуется компания General Motors. Эти субсидии были введены во время Администрации Обамы для поддержки компаний, производящих электрические автомобили.

Очень расстроен действиями генерального директора Мерри Барра. Теперь мы планируем урезать все субсидии GM, включая субсидии на электромобили, – прокомментировал Трамп в твиттере.

Коэн признался, что врал конгрессу

The Guardian – 29/11. Бывший личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн огласил в пятницу, что он был "в близком и регулярном контакте" с сотрудниками Белого дома, когда готовился свидетельствовать в Конгрессе в 2017 году. Он признался, что приуменьшил роль Трампа в переговорах с Москвой по строительству Trump Tower накануне президентских выборов 2016 года.

Адвокат Майкла Коэна сообщил, что ложные утверждения его подзащитного о деталях переговоров были сделаны по указанию команды Трампа, чтобы они не противоречили истории Трампа.

Трамп отменил встречу с Путиным

The New York Times – 29/11. Президент Трамп внезапно отменил ранее запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Причиной стал конфликт в Керченском проливе, в следствие которого российская сторона захватила украинские корабли и взяла в плен украинках моряков.

Американские СМИ также называют другую причину, которая заставила Трампа отменить встречу с российским президентом. Решение президента было оглашено сразу же после того, как его бывший личный юрист заявил о новых деталях строительства башни Трампа в Москве. Поэтому президент был вынужден отказаться от личного разговора с российским президентом, чтобы отвести от себя подозрения.

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Мюллер обвинил Манафорта во лжи ФБР

The New York Times – 30/11. Бывший глава предвыборной кампании Трампа Пол Манафорт продолжает врать ФБР и специальному прокурору Роберту Мюллеру после сделки о признании вины в сентябре. Мюллер предполагает разрыв сделки в этом случае, поскольку Манафорт ключевой персонаж в его расследовании.

Манафорт после признания своей вины в заговоре против США согласился сотрудничать со спецпрокурором Миллеров в расследовании о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Но Манафорт несколько раз солгал по ряду вопросов, согласно данным офиса Мюллера. Манафорт отрицает обвинения, указывая, что он "предоставлял только правдивую информацию". Специальный прокурор в суде сообщил, что еще не решил выдвигать ли против Манафорта дополнительные обвинения во лжи.

Мы еще обсуждаем возможные последствия, – говорит прокурор Ендрю Вейсман.

Манафорту угрожает 10 лет заключения в тюрьме, если президент Трамп не помилует его. Сам же президент не исключает, что может помиловать своего бывшего главу предвыборного штата.

Трамп подписал с Мексикой и Канадой новый договор

The Hill – 01/12. Президент Трамп подписал новый торговый договор с Канадой и Мексикой, который заменит НАФТА. В следующем году эти соглашения станут одним из предметов споров с демократами, поскольку с января контроль над Палатой представителей переходит к демократам. Демократы уже обдумывают президентскую гонку в 2020 году и пересмотренный договор НАФТА открывает им новую линию атаки. Лидеры демократической партии и экологические организации утверждают, что новое соглашение USMCA требует существенного пересмотра. Если Конгресс не утвердит соглашения, то НАФТА останется без изменений.

Трамп же позиционирует пересмотренный договор как значительную победу для всей страны.

Китай и США достигли перемирия

The Wall Street Journal – 02/12. Китай и США согласились прекратить торговую войну и начать переговоры. Американская сторона временно отменила запланированное повышение тарифов в размере 200 млрд долларов на китайские продукты.

Перемирие было разработано с целью облегчить напряжение между двумя странами после продолжительной эскалации торгового конфликта. Несмотря на достижение консенсуса, существует много вариантов дальнейшего развития событий. Согласно Белому дому, две нации будут обсуждать острые вопросы китайской экономической политики, включая интеллектуальную собственность, нетарифные барьеры, кибербезопасность и агропромышленный комплекс. Две стороны будут пытаться наладить контакт в течение 90 дней.

Министр иностранных дел Китая Ван И и заместитель министра экономики Ван Шоувен сообщили, что дальнейшие переговоры будут сосредоточены на отмене американских и китайских тарифов.

Дайджест подготовлен консалтинговым агентством Karyzhsky Communications

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