Трамп увидел "свет в конце тоннеля", несмотря на высокую смертность от коронавируса

Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что видит "свет в конце тоннеля" во время борьбы с COVID-19. Несмотря на это, число зараженных коронавирусом в США стремительно растет.

Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме назвал "хорошим знаком" то, что в штате Нью-Йорк снизилась смертность от коронавируса. Президент США уверен, что в будущем американцы смогут гордиться своими действиями.

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Оптимизм президента не разделяют медицинские эксперты, которые говорят, что эта неделя будет тяжелее предыдущей – когда умерли почти 5 тысяч американцев. После дополнительных вопросов Трамп таки признал, что трудности – все еще впереди.

Мы все должны достичь определенной точки, и эта точка станет ужасной по количеству смертей. Но это также момент, когда все начинает меняться,

– пояснил Трамп.

Коронавирус в США

По состоянию на 6 апреля в США коронавирусом заболели более 337 тысяч человек , более 9 600 – умерли.

, более – умерли. В стране объявлена чрезвычайная ситуация.

В штат Нью-Йорк, эпицентр заболевания, введены войска, туда же пригласили дополнительных медиков и медсестер.

В Нью-Йорке размещены временные и мобильные морги – впервые с 11 сентября 2001 года.

Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. В целом "антикоронавирусный" бюджет страны, подписанный Трампом, составляет более 2 триллионов долларов.

​Мероприятия по борьбе с коронавирусом заставляют предприятия закрываться по всей стране, оставляя миллионы людей без работы.

В целом в мире коронавирусом заразились более 1,2 миллиона человек, почти 70 тысяч случаев – летальные.



Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала