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      Трамп увидел "свет в конце тоннеля", несмотря на высокую смертность от коронавируса

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      Трамп считает, что в будущем американцы будут гордиться своими действиями / Vox

      Глава Белого дома Дональд Трамп сказал, что видит "свет в конце тоннеля" во время борьбы с COVID-19. Несмотря на это, число зараженных коронавирусом в США стремительно растет.

      Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме назвал "хорошим знаком" то, что в штате Нью-Йорк снизилась смертность от коронавируса. Президент США уверен, что в будущем американцы смогут гордиться своими действиями.

      К теме Временные морги и нехватка оборудования: мировые СМИ о COVID-19 в США

      Оптимизм президента не разделяют медицинские эксперты, которые говорят, что эта неделя будет тяжелее предыдущей – когда умерли почти 5 тысяч американцев. После дополнительных вопросов Трамп таки признал, что трудности – все еще впереди.

      Мы все должны достичь определенной точки, и эта точка станет ужасной по количеству смертей. Но это также момент, когда все начинает меняться,
      – пояснил Трамп.

      Коронавирус в США

      • По состоянию на 6 апреля в США коронавирусом заболели более 337 тысяч человек, более 9 600 – умерли.
      • В стране объявлена чрезвычайная ситуация.
      • В штат Нью-Йорк, эпицентр заболевания, введены войска, туда же пригласили дополнительных медиков и медсестер.
      • В Нью-Йорке размещены временные и мобильные морги – впервые с 11 сентября 2001 года.
      • Правительство США раздаст каждой семье по 3 тысячи долларов из-за коронавируса. В целом "антикоронавирусный" бюджет страны, подписанный Трампом, составляет более 2 триллионов долларов.
      • ​Мероприятия по борьбе с коронавирусом заставляют предприятия закрываться по всей стране, оставляя миллионы людей без работы.

      В целом в мире коронавирусом заразились более 1,2 миллиона человек, почти 70 тысяч случаев – летальные.

      Коронавірус у цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Дональд Трамп Новости США
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