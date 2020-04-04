12:52
4 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Трамп уволил инспектора по разведке США, который доложил о скандальной беседе с Зеленским

      - Читати новину українською
      Трамп уволил Аткинсона / Getty Images

      Президент США уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона. Именно он доложил Конгрессу о деталях скандальной беседы американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

      Все это привело к началу процедуры импичмента Трампа, пишет CNN. Лидер США заявил, что больше не может доверять Аткинсону.

      Ранее Зеленский разочарован, что Трамп медлит со встречей

      Майкл Аткинсон уйдет с поста генерального инспектора по разведке через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа за участие в импичменте.

      Кого Трамп уволил еще:

      • Александра Виндмана – бывшего сотрудника Совета национальной безопасности. Он был ключевым свидетелем в процессе импичмента.
      • Гордона Сондленда – посла США в Европейском союзе.

      Глава разведки палаты представителей Калифорнии Адам Шифф заявил, что увольнение было "еще одной вопиющей попыткой президента уничтожить независимость разведывательного сообщества и нанести ответный удар тем, кто осмелится разоблачить президентские правонарушения".

      Трамп, импичмент и Зеленский: что известно о скандале

      Причиной стал телефонный разговор 25 июля 2019 года Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      Сенат импичмент Трампа не поддержал, поскольку там большинство республиканцев.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Импичмент Трампа Владимир Зеленский Новости США Дональд Трамп Новости политики
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 09:00 Главные новости 3 апреля: в Украине ужесточили карантин, Зайцева и Дронов будут сидеть 10 лет
      Новини України 7623
      сегодня , 07:00 Что могут не оплачивать украинцы в течение карантина
      Новини України 57372
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине запретили гулять в парках и собираться более 2 людей
      Новини України 39294
      сегодня , 07:35 Преодолеть COVID-19: как Южная Корея побеждает пандемию
      Статті 3605
      сегодня , 06:40 Жизнь в условиях карантина: как вести себя в очереди на кассе
      Новини України 8375
      сегодня , 07:20 Что делать после возвращения домой с улицы: пошаговая инструкция
      Медицина 18846
      сегодня , 12:36 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
      Новини культури 16859
      сегодня , 10:38 От коронавируса в Украине умерли уже 28 человек: детали
      Лікування 25580
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      3 апреля , 23:31 Пророссийские силы атаковали, а дело "Приватбанка" было почти решено: Рябошапка об отставке
      Олена Трибушна
      3 апреля , 23:00 Гуманитарная помощь по-русски: как Кремль зарабатывает на коронавирусе
      Іван Яковина
      Залиште відгук