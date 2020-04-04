Трамп уволил инспектора по разведке США, который доложил о скандальной беседе с Зеленским
Президент США уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона. Именно он доложил Конгрессу о деталях скандальной беседы американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.
Все это привело к началу процедуры импичмента Трампа, пишет CNN. Лидер США заявил, что больше не может доверять Аткинсону.
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Майкл Аткинсон уйдет с поста генерального инспектора по разведке через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа за участие в импичменте.
Кого Трамп уволил еще:
- Александра Виндмана – бывшего сотрудника Совета национальной безопасности. Он был ключевым свидетелем в процессе импичмента.
- Гордона Сондленда – посла США в Европейском союзе.
Глава разведки палаты представителей Калифорнии Адам Шифф заявил, что увольнение было "еще одной вопиющей попыткой президента уничтожить независимость разведывательного сообщества и нанести ответный удар тем, кто осмелится разоблачить президентские правонарушения".
Трамп, импичмент и Зеленский: что известно о скандале
Причиной стал телефонный разговор 25 июля 2019 года Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
- К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.
- 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
- Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.
- 19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.
Сенат импичмент Трампа не поддержал, поскольку там большинство республиканцев.
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