Трамп уволил инспектора по разведке США, который доложил о скандальной беседе с Зеленским

Президент США уволил генерального инспектора по разведке Майкла Аткинсона. Именно он доложил Конгрессу о деталях скандальной беседы американского лидера с президентом Владимиром Зеленским.

Все это привело к началу процедуры импичмента Трампа, пишет CNN. Лидер США заявил, что больше не может доверять Аткинсону.

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Майкл Аткинсон уйдет с поста генерального инспектора по разведке через 30 дней. Он стал последним из чиновников, кого уволила администрация Трампа за участие в импичменте.

Кого Трамп уволил еще:

Александра Виндмана – бывшего сотрудника Совета национальной безопасности. Он был ключевым свидетелем в процессе импичмента.

Гордона Сондленда – посла США в Европейском союзе.

Глава разведки палаты представителей Калифорнии Адам Шифф заявил, что увольнение было "еще одной вопиющей попыткой президента уничтожить независимость разведывательного сообщества и нанести ответный удар тем, кто осмелится разоблачить президентские правонарушения".

Трамп, импичмент и Зеленский: что известно о скандале

Причиной стал телефонный разговор 25 июля 2019 года Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Тогда американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Гантер.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Ее текст гласит: Трамп говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили начало формальной процедуры импичмента президента США.

19 декабря Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа.

Сенат импичмент Трампа не поддержал, поскольку там большинство республиканцев.