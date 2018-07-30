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Трамп вновь взялся за мигрантов: требует отменить "Зеленую карту" и быстрее строить стену

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Трамп требует ускорить строительство стены на границе с Мексикой
Трамп требует ускорить строительство стены на границе с Мексикой / Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп выразил свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами в стране. Он требует отменить лотерею Green Card и ускорить строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

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Мы должны иметь пограничную безопасность. Пора избавиться от цепной и лотерейной миграции и перейти к иммиграции, которая базируется на системе Merit,
– написал Трамп.

Кроме этого, он отметил, что США следует ускорить строительство стены на границе с Мексикой.

Напомним, в октябре 2017 года Трамп предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.
Добавим, что в августе 2017 года президент США представил законопроект, меняющий правила получения вида на жительство. Этот закон призван прекратить цепную миграцию и отдает предпочтение тем кандидатам, которые говорят на английском, могут финансово поддерживать себя и свою семью, а также вносить вклад в экономику.

Теги: Новости США Мексика Иммигранты Дональд Трамп Новости политики
Источник: 24 канал
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