Трамп вновь взялся за мигрантов: требует отменить "Зеленую карту" и быстрее строить стену

Президент США Дональд Трамп выразил свою обеспокоенность ситуацией с мигрантами в стране. Он требует отменить лотерею Green Card и ускорить строительство стены на границе с Мексикой.

Об этом глава Белого дома написал на своей странице в Twitter.

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Мы должны иметь пограничную безопасность. Пора избавиться от цепной и лотерейной миграции и перейти к иммиграции, которая базируется на системе Merit,

– написал Трамп.

Кроме этого, он отметил, что США следует ускорить строительство стены на границе с Мексикой.

We must have Border Security, get rid of Chain, Lottery, Catch & Release Sanctuary Cities - go to Merit based Immigration. Protect ICE and Law Enforcement and, of course, keep building, but much faster, THE WALL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 липня 2018 р.

Напомним, в октябре 2017 года Трамп предложил новую жесткую иммиграционную политику. Среди требований, в частности, было ограничение выдачи семейных Green Card для супругов и несовершеннолетних детей граждан США. Кроме того, среди требований – строительство стены на границе с Мексикой и ускорение процедуры депортации из США лиц с просроченным сроком действия виз.

Добавим, что в августе 2017 года президент США представил законопроект, меняющий правила получения вида на жительство. Этот закон призван прекратить цепную миграцию и отдает предпочтение тем кандидатам, которые говорят на английском, могут финансово поддерживать себя и свою семью, а также вносить вклад в экономику.