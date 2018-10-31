Трамп выслушает мнения своего кабинета перед принятием решения по договору о ДРСМД, – Мэттис

Президент США Дональд Трамп выслушает рекомендации членов своего кабинета прежде, чем принять решение по поводу дальнейшего участия Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

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Во время визита в Прагу я провел встречи с двумя министрами обороны стран НАТО, а когда я был в Манаме в минувшую субботу, я встретился еще с двумя министрами обороны, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы попытаться найти какой-нибудь вариант решения ситуации с ДРСМД,

– рассказал глава оборонного ведомства США.

Маттис подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать в тесном контакте с союзниками и советоваться с ними, "как по линии министерств обороны, так и по линии министерств иностранных дел".

Он также высказал мнение, что тема ДРСМД будет центральной во время проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

"Я бы не хотел вдаваться в детали, но есть разные варианты, как симметричные, так и асимметричные. Но я не сторонник чего-то конкретного пока. Это самое важное решение, согласно которому президент выслушает советы каждого из нас. Решение будет за президентом Трампом", – сказал он.

Джеймс Маттис отметил, что взгляды Дональда Трампа по ядерному оружию всем известны – "он его ненавидит".

"Мы будем обрабатывать эти вопросы с ним", – сказал министр.

Кроме того, он отметил, что тема дальнейших действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США также будут обсуждать со своими союзниками.

Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действовать неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

О договор идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.