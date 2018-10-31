05:00
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Трамп выслушает мнения своего кабинета перед принятием решения по договору о ДРСМД, – Мэттис

      15 Читати новину українською
      Джеймс Мэттис
      Джеймс Мэттис / Фото из открытых источников

      Президент США Дональд Трамп выслушает рекомендации членов своего кабинета прежде, чем принять решение по поводу дальнейшего участия Вашингтона в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

      Об этом сообщило агентство "ТАСС" со ссылкой на заявление министра обороны США Джеймса Мэттиса.

      Читайте также: В Кремле пригрозили Европе "серьезными последствиями" за расторжение ракетного договора с США

      Во время визита в Прагу я провел встречи с двумя министрами обороны стран НАТО, а когда я был в Манаме в минувшую субботу, я встретился еще с двумя министрами обороны, и мы делаем все, что в наших силах, чтобы попытаться найти какой-нибудь вариант решения ситуации с ДРСМД,
      – рассказал глава оборонного ведомства США.

      Маттис подчеркнул, что Вашингтон продолжит работать в тесном контакте с союзниками и советоваться с ними, "как по линии министерств обороны, так и по линии министерств иностранных дел".

      Он также высказал мнение, что тема ДРСМД будет центральной во время проведения следующей встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

      "Я бы не хотел вдаваться в детали, но есть разные варианты, как симметричные, так и асимметричные. Но я не сторонник чего-то конкретного пока. Это самое важное решение, согласно которому президент выслушает советы каждого из нас. Решение будет за президентом Трампом", – сказал он.

      Джеймс Маттис отметил, что взгляды Дональда Трампа по ядерному оружию всем известны – "он его ненавидит".

      "Мы будем обрабатывать эти вопросы с ним", – сказал министр.

      Кроме того, он отметил, что тема дальнейших действий по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности США также будут обсуждать со своими союзниками.

      Напомним, 20 октября Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет разорвать с Россией договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. По его словам, именно Кремль нарушил условия этого соглашения. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действовать неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение.

      О договор идет речь?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости России Новости политики Новости США Дональд Трамп Европа Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук