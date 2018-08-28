Трамп выступил с резкими обвинениями в сторону Google
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой в адрес компании Google, заявив, что в поисковике он увидел о себе только новости от "фейковых СМИ".
Об этом он написал в Twitter.
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"Результаты поиска Google по запросу "Trump News" показывают только точку зрения и освещение событий фейковых СМИ. Другими словами, они их фальсифицируют для меня и других так, чтобы почти все истории и новости были плохими", – заявил Трамп.
По его словам, "96% результатов с "Trump News" исходят от национальных СМИ левого толка, что очень опасно".
Google и другие подавляют голоса консерваторов и прячут хорошую информацию и новости. Они контролируют, что мы можем и не можем видеть,
– добавил Трамп.
Президент заявил, что ситуация с поиском Google "очень серьезная", и он планирует заняться решением этого вопроса.
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