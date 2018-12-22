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      Трамп выводит войска из Сирии: появилась информация о второй громкой отставке в Вашингтоне

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      Представитель Вашингтона в коалиции против "Исламского государства" уходит в отставку из-за вывод войск США из Сирии
      Представитель Вашингтона в коалиции против "Исламского государства" уходит в отставку из-за вывод войск США из Сирии / Фото из открытых источников

      Представитель Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк уходит в отставку из-за решения Белого Дома вывести войска из Сирии.

      Об этом сообщает Associated Press.

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      Так, 21 декабря Макгерк направил государственному секретарю США Майку Помпео письмо, в котором утверждал, что боевики Исламского государства "бегут, однако не разбиты окончательно". Кроме того, диплмоат считает, что вывод американского военного контингента из Сирии даст возможность "ИГ" восстановить свои позиции.

      Бретт Макгерк, спецпосланник США в глобальной коалиции, противостоящей ИГИЛ, подал в отставку в знак протеста против неожиданного решения президента Дональда Трампа по выводу американских войск из Сирии,
      – говорится в сообщении.

      Таким образом он присоединился к министру обороны Джеймсу Мэттису, который также заявил об увольнении после объявления президентом Трампом решения отозвать американский контингент. К слову, тогда президент США Дональд Трамп заявил, что в начале 2019 года министр обороны страны Джеймс Мэттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию.

      Отметим, Бретт Макгерк был назначен на пост спецпосланника в Международной коалиции, которая противостоит ИГИЛ, в 2015 году, при администрации президента Барака Обамы. После избрания нового главы Белого дома и формирования новой администрации он продолжил работать на этой должности.

      Напомним, что 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны мирового сообщества. В частности, лидер либералов в Европарламенте Ги Вергофстадт его раскритиковал – дипломат считает, что это сделает европейцев более уязвимыми.

      Теги: Новости США Новости политики Исламское государство Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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