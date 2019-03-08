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      Трамп забыл свою жену на лестнице Белого дома: курьезное видео

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      Жены президентов даже не поняли, что произошло
      Жены президентов даже не поняли, что произошло / Screenshot

      В Twitter появилось видео, как Дональд Трамп встречал чешского премьера Андрея Бабиша, который прибыл с официальным визитом в Белый дом. Но Трамп не был бы Трампом, если бы все произошло так, как должно быть – согласно дипломатическому протоколу.

      Дональд Трамп с женой Меланией встречали на пороге Белого дома премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его жену Монику. Первая леди США остановилась – ведь протокол требовал в этот момент сделать общую фотографию.

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      Однако ее муж вместе с чешским премьером сразу двинулись внутрь здания. Женщинам ничего не оставалось, как только пожать плечами и пойти вслед за мужчинами.

      Дональд Трамп, очевидно, вспомнил об этом – или ему напомнил секретарь дипломатических встреч. Президенты с женами вскоре появились для совместного фото. Правда, в другой части Белого дома.

      Трамп
      Мелания Трамп, Дональд Трамп, Андрей Бабиш и Моника Бабиш в Белом доме

      Всего визит чешского лидера с женой запланирован на три дня. Андрей Бабиш – первый с 2011 года премьер Чехии, приглашенный в Белый дом.

      Полное видео того, как Трамп в очередной раз удивил мир своей "дипломатичностью":

       

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      Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости недвижимости Новости США Чехия Дональд Трамп Меланья Трамп
      Источник: LifeStyle 24
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