Трамп забыл свою жену на лестнице Белого дома: курьезное видео

В Twitter появилось видео, как Дональд Трамп встречал чешского премьера Андрея Бабиша, который прибыл с официальным визитом в Белый дом. Но Трамп не был бы Трампом, если бы все произошло так, как должно быть – согласно дипломатическому протоколу.

Дональд Трамп с женой Меланией встречали на пороге Белого дома премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его жену Монику. Первая леди США остановилась – ведь протокол требовал в этот момент сделать общую фотографию.

Читайте также: Мелания Трамп продемонстрировала стильный образ во время встречи с политиками Чехии: фото

Однако ее муж вместе с чешским премьером сразу двинулись внутрь здания. Женщинам ничего не оставалось, как только пожать плечами и пойти вслед за мужчинами.

Awkward: Trump appears to leave first lady Melania Trump and Monika Babisov, wife of Czech Republic Prime Minister Andrej Babis, hanging and shrugging outside the White House. https://t.co/J6p5sPGjvr pic.twitter.com/ZirjOa74AE — Newsweek (@Newsweek) 7 марта 2019 г.

Дональд Трамп, очевидно, вспомнил об этом – или ему напомнил секретарь дипломатических встреч. Президенты с женами вскоре появились для совместного фото. Правда, в другой части Белого дома.



Мелания Трамп, Дональд Трамп, Андрей Бабиш и Моника Бабиш в Белом доме

Всего визит чешского лидера с женой запланирован на три дня. Андрей Бабиш – первый с 2011 года премьер Чехии, приглашенный в Белый дом.

Полное видео того, как Трамп в очередной раз удивил мир своей "дипломатичностью":