Трамп забыл свою жену на лестнице Белого дома: курьезное видео
В Twitter появилось видео, как Дональд Трамп встречал чешского премьера Андрея Бабиша, который прибыл с официальным визитом в Белый дом. Но Трамп не был бы Трампом, если бы все произошло так, как должно быть – согласно дипломатическому протоколу.
Дональд Трамп с женой Меланией встречали на пороге Белого дома премьер-министра Чехии Андрея Бабиша и его жену Монику. Первая леди США остановилась – ведь протокол требовал в этот момент сделать общую фотографию.
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Однако ее муж вместе с чешским премьером сразу двинулись внутрь здания. Женщинам ничего не оставалось, как только пожать плечами и пойти вслед за мужчинами.
Дональд Трамп, очевидно, вспомнил об этом – или ему напомнил секретарь дипломатических встреч. Президенты с женами вскоре появились для совместного фото. Правда, в другой части Белого дома.
Мелания Трамп, Дональд Трамп, Андрей Бабиш и Моника Бабиш в Белом доме
Всего визит чешского лидера с женой запланирован на три дня. Андрей Бабиш – первый с 2011 года премьер Чехии, приглашенный в Белый дом.
Полное видео того, как Трамп в очередной раз удивил мир своей "дипломатичностью":