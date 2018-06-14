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Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

Трамп заявил, что Крым российский, потому что там говорят на русском – СМИ

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Дональд Трамп заявил, что Крым российский, потому что там говорят на русском
Дональд Трамп заявил, что Крым российский, потому что там говорят на русском / slovoidilo

Во время ужина с лидерами G7, в рамках саммита в Канаде, который состоялся 8 июня, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Крым является российским, так как все, кто живет на полуострове, говорят по-русски.

Об этом сообщает BuzzFeed News со ссылкой на два источника в дипломатических кругах.

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В издании отмечается, что во время ужина Трамп интересовался, почему лидеры стали на сторону Украины. Президент США сказал руководителям государств, что "Украина – одно из самых коррумпированных государств мира", об этом отмечает источник.

Непонятно, были ли комментарии Трампа озвучены в шутку, или они сигнализируют радикальной отход от сегодняшней внешней политики США,
– отмечают в издании.

На просьбу прокомментировать данную информацию Белый дом пока не отреагировал.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил о необходимости возвращения России в "Большую восьмерку" после исключения страны в 2014 году. Однако большинство европейских участников саммита G7 в Канаде выступили против этого.

Теги: Новости политики Украина – Россия Аннексия Крыма Дональд Трамп большая семерка
Источник: 24 Канал
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