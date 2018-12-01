Трамп заявил, что не хочет усиливать пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп признался, что не хочет усиливать введенные ранее пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.

Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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Трамп считает, что после введения пошлин на китайскую продукцию Пекин "будет получать меньше денег".

Я могу удвоить пошлины, а затем удвоить их еще раз... Посмотрим, что произойдет, но я не хочу этого делать,

– отметил глава Белого дома.

Он в очередной раз заявил, что Китай "не сможет делать то, что допускали предыдущие президенты" США. Китай в экономическом плане "сейчас уже не очень хорошо справляется по сравнению с тем, что было раньше".

"Наша экономика теперь стала намного более сильной, чем экономика Китая, многие люди не знают этого. Мы гораздо крепче, и наша экономика гораздо мощнее, чем китайская", – сказал Дональд Трамп.

Он считает, что Китай столкнется с большими трудностями при погашении долга.

"У них есть проблема с долгом, и они вынуждены погашать этот долг – это огромная сумма денег, которую они тратят. Нравится мне это? Наверное, нет, но я также знаю, что это очень дорого им обходится", – отметил Трамп.

Глава США рассказал, что обсудит вопросы торговли с председателем КНР Си Цзиньпином во время переговоров на полях саммита G20 в Аргентине. Он призвал лидера КНР изменить политику Китая в торговле.

Я уверен, он изменит ее. Я думаю, он мой друг и хороший человек, но вы знаете, у нас небольшой торговый спор,

– подытожил Трамп.

Напомним, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10 процентов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов, с будущего года ставка увеличится до 25 процентов.



До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай "полностью остановились".