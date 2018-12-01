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      Трамп заявил, что не хочет усиливать пошлины против Китая

      34 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / 24 Канал

      Президент США Дональд Трамп признался, что не хочет усиливать введенные ранее пошлины против Китая, темпы роста экономики которого, по его версии, падают.

      Об этом сообщило издание "Голос Америки".

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      Трамп считает, что после введения пошлин на китайскую продукцию Пекин "будет получать меньше денег".

      Я могу удвоить пошлины, а затем удвоить их еще раз... Посмотрим, что произойдет, но я не хочу этого делать,
      – отметил глава Белого дома.

      Он в очередной раз заявил, что Китай "не сможет делать то, что допускали предыдущие президенты" США. Китай в экономическом плане "сейчас уже не очень хорошо справляется по сравнению с тем, что было раньше".

      "Наша экономика теперь стала намного более сильной, чем экономика Китая, многие люди не знают этого. Мы гораздо крепче, и наша экономика гораздо мощнее, чем китайская", – сказал Дональд Трамп.

      Он считает, что Китай столкнется с большими трудностями при погашении долга.

      "У них есть проблема с долгом, и они вынуждены погашать этот долг – это огромная сумма денег, которую они тратят. Нравится мне это? Наверное, нет, но я также знаю, что это очень дорого им обходится", – отметил Трамп.

      Глава США рассказал, что обсудит вопросы торговли с председателем КНР Си Цзиньпином во время переговоров на полях саммита G20 в Аргентине. Он призвал лидера КНР изменить политику Китая в торговле.

      Я уверен, он изменит ее. Я думаю, он мой друг и хороший человек, но вы знаете, у нас небольшой торговый спор,
      – подытожил Трамп.

      Напомним, в сентябре США объявили о введении пошлин в размере 10 процентов на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов, с будущего года ставка увеличится до 25 процентов.

      До этого, летом, стороны обменялись импортными пошлинами на 50 миллиардов долларов из-за обострения торгового конфликта Китай обложил пошлиной почти весь американский импорт. В начале октября стало известно, что поставки сырой нефти из США в Китай "полностью остановились".

      Теги: Новости США Дональд Трамп G20 Китай
      Источник: 24 Канал
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