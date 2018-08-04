Трамп заявил, что торговые пошлины в отношении Китая положительно повлияют на экономику США

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что торговые пошлины в отношении Китая работают гораздо лучше, чем на это рассчитывали.

Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.

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Пошлины работают гораздо лучше, чем можно было себе представить. Китайский рынок рухнул на 27 процентов за последние четыре месяца и они ведут с нами переговоры. Наш рынок сейчас сильнее чем когда либо, ожидается впечатляющий рост после просмотра этих ужасных торговых соглашений. Америка прежде всего ...,

- надпись президент США.

Tariffs are working far better than anyone ever anticipated. China market has dropped 27% in last 4months, and they are talking to us. Our market is stronger than ever, and will go up dramatically when these horrible Trade Deals are successfully renegotiated. America First....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 серпня 2018 р.

Трамп отметил, что пошлины положительно повлияли на американскую сталелитейную промышленность.

Он также добавил, что по всем штатам США открываются новые фабрики. Сталевары снова работают, а в бюджет поступает больше денег.