Трампа покидает один из главных советников
Главный экономический советник президента США Гэри Кон решил покинуть администрацию. Причиной такого шага стало то, что инициатива действующего хозяина Белого дома Дональда Трампа по повышению пошлин на импорт стали и алюминия осталась на повестке дня, несмотря на рекомендации экономистов не делать этого.
Об этом сообщает ведущее американское издание The New York Times.
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"Ведущий экономический советник президента Трампа Гэри Кон заявил во вторник, 6 марта, что подает в отставку", – подчеркивает журналисты.
К слову в Белом доме отставку Кона, который возглавляет Национальный экономический совет, считают нелогичной, поскольку не было никаких оснований, которые могли бы заставить его принять такое решение.
Однако, как отмечает издание, уже экс-экономический советник Трампа покидает Белый дом после неудачного противостояния плана президента ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт стали и алюминия.
Заметим, что на прошлой неделе Гэри Кон предупреждал, что уйдет в отставку, если президент не откажется от своей идеи ввести повышенные тарифы на импорт металлов.
Уже отреагировал на увольнение своего помощника и Дональд Трамп.
"Гэри был моим ведущим экономическим советником и сделал замечательную работу, чтобы направить нашу повестку дня, помогая обеспечить исторические сокращение налогов и реформы и снова запустить нашу экономику", – цитирует издание президента США.
Ожидается, Кон оставит администрацию в течение ближайших недель. Добавим, что он станет не первым должностным лицом высшего звена, которое покинет за последнее время кабинет президента Трампа.