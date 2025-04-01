Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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Что известно о смерти мужчины от трамвая

Отмечается, что происшествие случилось 31 марта около 22:30 на улице Русской (вблизи площади Рынок).

По предварительной информации, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая, что повлекло несовместимые с жизнью травмы,

– указывает городская власть.

На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

Как отмечают в ЛГС, трамвай двигался от остановки на Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны человек оказался под колесами вагона.

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Личность погибшего мужчины устанавливают, однако по предварительной информации это был мужчина, около 45 лет, без места постоянного проживания.

Львовский городской совет сообщает, что правоохранители изучают записи с камер наблюдения, которые предоставил город, и устанавливают все обстоятельства инцидента. В том числе одной из вероятных версий является самоубийство.