В Одессе под трамвай затянуло человека: косили траву на рельсах – видео 18+

В Суворовском районе в Одессе трамвай наехал на пешехода. В полиции рассказали, что он переходил дорогу. Однако в сети сообщили, что пострадавший в этот момент косил траву на рельсах.

Это случилось в поселке Котовского 27 июля примерно в половине 11:00. Пострадавшего из-под транспорта доставали спасатели.

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Место, где трамвай переехал человека в Одессе / Фото патрульной полиции и телеграма "7 канал"

Пострадавшего госпитализировали

Трамвай двигался по улице Академика Заболотного.

Возле остановки "улица Кишиневская" он наехал на мужчину.

Туда сразу выехали правоохранители и представители экстренных служб.

После инцидента пострадавшего доставили в больницу.

Обнародовали две версии

В телеграм-канале "7 канала" сообщили, что в момент инцидента пострадавший вместе с 3 коллегами косил траву на рельсах. Вероятно, он не услышал транспорт, который приближался потому, что сильно шумел мотор газонокосилки.

Также предполагают, что мужчина неправильно рассчитал габариты рюкзака-газонокосилки. Сначала под электротранспорт затянуло инвентарь, а затем и самого работника.

Когда он уже был под передними колесами, трамвай остановился. На одном из видео видно, что у пострадавшего практически оторвана одна нога. Каково состояние госпитализированного на данный момент – не сообщали.

Спасатели достают мужчину, которого затянул трамвай: смотрите видео телеграма "7 канал"