Трамвай переехал студентку из Индии: новые детали трагедии в Харькове
Источник:ХНМУ
В Харькове 15 ноября под колеса трамвая попала 19-летняя девушка. Ее госпитализировали в больницу, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью.
На следующий день о ней рассказали в вузе, где она училась. Оказалось, что погибла уроженка Индии Мишра Кхушбу.
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Что известно о погибшей
В Харьковском медицинском университете сообщили, что она была студенткой 2 курса. Иностранка училась по специальности "Медицина".
Ректорат, сотрудники и студенты глубоко скорбят по поводу смерти Мишры Кхушбу и выражают искренние соболезнования ее семье и близким,
– отметили в университете.
Также там добавили, что Мишра была студенткой 7 факультета по подготовке иностранных студентов.
Коротко об этой аварии
Это произошло на улице Академика Павлова примерно в 14 часов. Девушка попала под трамвай, потому что шла в наушниках и не услышала его.
После попадания в больницу пациентка впала в кому. Врачи диагностировали у нее многочисленные переломы и сотрясение мозга. А о гибели стало известно примерно в 17:30.