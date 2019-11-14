Трамвай, маршрутка, легковушка: центр Киева сковало тройное ДТП – фото

На улице Кирилловской в самом центре Киева произошла тройная авария. Маршрутка врезалась в трамвай, а в нее "вписался" автомобиль. Вероятнее всего, водитель маршрутки отвлекся на телефонный разговор и не заметил проезжавшего мимо трамвая.

Из-за заблокированной дороги центр столицы сковали пробки. На место происшествия приехали правоохранители и медики. О событии в соцсетях информирует фейсбук-сообщество Kyiv Operative.

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Какая-то транспортная вакханалия состоялась только на Кирилловской, 127: водитель маршрутки въехал в трамвай, а в маршрутку – водитель Lada. Движение по улице заблокировано, в частности, – и движение трамваев,

– говорится в сообщении.

Тройная авария в Киеве/ фото ТСН



Вероятнее всего, столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки разговаривал по телефону/ фото ТСН

В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу.

На Кирилловской образовалась пробка. Автомобили двигаются очень медленно, потому что проехать можно только по одной полосе. Троллейбусы и трамваи стоят, пассажирам общественного транспорта приходится идти пешком.