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      Трамвай, маршрутка, легковушка: центр Киева сковало тройное ДТП – фото

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      Тройное ДТП в Киеве
      Тройное ДТП в Киеве / ТСН

      На улице Кирилловской в самом центре Киева произошла тройная авария. Маршрутка врезалась в трамвай, а в нее "вписался" автомобиль. Вероятнее всего, водитель маршрутки отвлекся на телефонный разговор и не заметил проезжавшего мимо трамвая.

      Из-за заблокированной дороги центр столицы сковали пробки. На место происшествия приехали правоохранители и медики. О событии в соцсетях информирует фейсбук-сообщество Kyiv Operative.

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      Какая-то транспортная вакханалия состоялась только на Кирилловской, 127: водитель маршрутки въехал в трамвай, а в маршрутку – водитель Lada. Движение по улице заблокировано, в частности, – и движение трамваев,
      – говорится в сообщении.

      Тройная авария в Киеве/ фото ТСН


      Вероятнее всего, столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки разговаривал по телефону/ фото ТСН 

      В результате аварии пострадал водитель легковушки. Его доставили в больницу.

      На Кирилловской образовалась пробка. Автомобили двигаются очень медленно, потому что проехать можно только по одной полосе. Троллейбусы и трамваи стоят, пассажирам общественного транспорта приходится идти пешком.

      blog_ava
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Дороги Новости Киева Аварии и ДТП
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