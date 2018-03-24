Трамвай сошел с рельсов в Киеве: есть видео
На улице Глыбочицкой в Киеве сошел с рельсов трамвай, где проходят маршруты №14 и 18.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
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По данным очевидцев, в результате этого движение трамваев временно остановили. Пока информации о пострадавших нет.
К слову, в воскресенье, 18 марта, в Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и Тростянецкой случилось дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и грузовика.
Источник: 24 Канал
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