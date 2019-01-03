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      Трансферы украинских клубов 2019 года

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      Трансферы футбола зима 2019
      Трансферы УПЛ 2019

      1 января открылся трансферный рынок. Украинские клубы тоже как усиливают свой состав, так и прощаются с некоторыми игроками. Часть из них отпускают свободными агентами, также есть и те, кого удается продать. А есть и такие, у которых закончился контракт, и они покидают свой клуб в поисках нового места работы. О главных трансферах УПЛ – в материале 24 Канала.

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      Декабрь 2018 года

      Еще до начала трансферного окна некоторые клубы официально объявили о трансферах. Обычно это были либо расторжение сделки с игроками, либо же возврат их из аренды. Хотя и были полноценные переходы.

      "Львов"

      Первым чистку рядов начал "Львов". Не успели команды уйти на зимний перерыв, как сразу четверо игроков покинули команду.

      Сначала Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Билый покинули команду. Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон. Центрбек Билый и левый защитник Путраш сыграли за "сине-золотых львов" в этом сезоне 5 и 6 игр соответственно. У флангового защитника Голикова же наибольшее количество проведенных матчей за львовский коллектив – 16. Причем Александр отметился результативной передачей в домашнем поединке с "Александрией" (2:2).

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      Впоследствии четвертым игроком, покинувшим команду, стал нападающий Сергей Петров. Клуб и игрок согласовали разрыв контракта по соглашению сторон.

      "Карпаты"

      Именно львовский клуб стал одним из самых активных еще в конце 2019 года. Однако это были трансферы, которые мало что меняли в основе команды. Так, Юрий Ткачук, который выступал в Эстонии за "Левадию" на правах аренды, стал полноценным игроком вице-чемпиона страны. В Эстонии остался еще один "карпатовец" – "Нымме Калью", который и стал чемпионом страны, воспользовался правом выкупа защитника Андрея Марковича. В то же время еще один игрок, который выступал в Эстонии в "Левадии" – Роман Дебелко, пока не знает где продолжит карьеру. Лучший нападающий эстонского чемпионата (28 голов в 36 матчах) пока вернулся во Львов.

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      Но еще в декабре "Карпаты" расторгли соглашение с игроком, который выступал за "львов" в этом чемпионате. Защитник Олег Бородай прекратил сотрудничество с "зелено-белыми": контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. В сезоне 2018/19 лет центральный защитник провел за львовскую команду 12 матчей в чемпионате УПЛ и один матч в кубковом противостоянии.

      "Олимпик"

      Распрощаться с некоторыми игроками решили и в донецком клубе. Сразу двое защитников покинули "Олимпик" – Антон Кравченко и Евгений Зубейко. Соглашения с 27-летним и 29-летним футболистами соответственно были расторгнуты по обоюдному согласию. Оба игрока перешли в донецкую команду прошлым летом.

      Кравченко в текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол, на счету Зубейко – 18 матчей.

      "Заря"

      Официально о трансфере полузащитника "Зари" Игоря Харатина стало известно еще в декабре 2018 года. Однако на официальном сайте луганского клуба информация об этом была опубликована уже после открытия трансферного окна. Полузащитник перебрался в венгерский "Ференцварош", который тренирует другой украинец – Сергей Ребров. И именно за "Ференцварош" выступает еще один украинец – полузащитник Иван Петряк.

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      Отмечается, что украинский клуб за своего игрока получил 600 тысяч евро, а также бонусы (какие именно – пока неизвестно).

      С января 2019 года

      "Карпаты"

      И снова наибольшую активность проявили львовские "Карпаты". На этот раз их покинуло сразу двое игроков. Однако если нападающий Катриэль Санчес вернулся в аргентинский "Тальерес" после аренды ("зелено-белые" решили не выкупать игрока), то полузащитник Кристиан Эрбес был продан в парагвайский "Насьональ". Воспитанник "Бока Хуниорс" Кристиан Эрбес стал игроком "Карпат" в феврале 2018-го. За это время за львовскую команду полузащитник сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом (в ворота "Арсенал-Киев). Сумма трансфера не сообщается.

      Теги: Спорт Футбол Трансферы ФК Олимпик ФК Львов ФК Карпаты ФК Заря УПЛ
      Источник: 24 Канал
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