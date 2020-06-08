Первый транш от МВФ должен поступить в июне размером 1,9 миллиарда долларов. Чтобы получить следующие, Украина должна выполнить ряд условий.

Меморандум пока не обнародует ни МВФ, ни Украина, хотя в некоторых СМИ уже появились новости об увеличении тарифов и пенсионного возраста. Сам меморандум появится на сайте МВФ 9 июня, когда организация примет решение в отношении Украины. К тому моменту можем опираться лишь на заявления политиков, которые касаются переговоров. 24 канал разбирался в условиях для Украины в получении последующих траншей.

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Когда и сколько получит Украина

Всего за 18 месяцев Украина получит 5 миллиардов долларов. Эту сумму разбейте на три транша. Первый транш дадут уже в июне, а для других Украина должна будет выполнить условия.

Первый транш – 1,9 миллиарда долларов – июнь;

миллиарда долларов – июнь; Второй транш – 1,6 миллиарда долларов – осень 2020;

миллиарда долларов – осень 2020; Третий транш – 1,5 миллиарда долларов – 2021.

Благодаря тому, что МВФ предоставит Украине кредит, можно ожидать финансирования от других организаций:

макрофин Европейской комиссии – 1,2 миллиарда евро, плюс 0,5 миллиарда евро;

кредит Всемирного банка – примерно 1 миллиард долларов.

Куда пойдут деньги

За деньги от МВФ Украина частично профинансирует дефицит бюджета. Полностью не удастся, ведь даже вся сумма в 5 миллиардов не покроет даже половины той дыры, которая появилась после пересмотра госбюджета – 300 миллиардов гривен (11,37 миллиарда долларов).

Часть денег пойдет на выплату:

пенсий,

заработных плат,

денежной помощи социально незащищенным категориям граждан.

Об этом рассказал глава Министерства финансов Марченко.

Условия МВФ

О структурных маяках МВФ, которые указали в меморандуме, рассказал премьер Шмыгаль. Это, в частности:

прозрачность работы государственных банков и госкомпаний;

усиление корпоративного управления госпредприятий;

независимый Антимонопольный комитет;

реформа Таможни и налоговой;

сохранение принципа "деньги ходят за пациентом" в области медицины;

приведение цены на газ для населения до рыночного уровня.

Тарифы по рыночным ценам

Что говорит украинская власть

"Сейчас цена, которая была в предыдущем отопительном сезоне, которая сейчас во всех нормативных документах, – более 4 тысяч гривен. На рынке фактическая цена – 2 275 гривен. Это цена мая. То есть, цена будет снижена. Согласно этим условиям на отопительный сезон цена будет снижена", – заверил министр финансов Сергей Марченко.

Заметим, что цены на газ пока низкие из-за мирового падения цен на нефть и газ в связи с коронавирусом, снижением спроса и кризисом. К следующему отопительному сезону ситуация с ценами может измениться и они повысятся.



Тарифы на отопление / Фото из открытых источников

Что указано в меморандуме

Правительство также обязуется работать в создании конкурентной среды. Об этом сообщает "Экономическая правда", редакция которой получила доступ к тексту меморандума.

Напомним, платежки на газ разделили именно для того, чтобы транспортировкой занимались разные компании и потребители могли выбирать более выгодные для себя условия. Однако за полгода работы такого принципа ничего не изменилось. Поэтому по каким критериям МВФ будет оценивать успехи Украины – пока неизвестно.

Что говорит эксперт

В Украине и так уже действует рыночное формирование цены на газ, рассказал 24 каналу директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский. Основной составляющей в тарифе на отопление есть также газ. Поэтому это условие фактически уже действует. Другой вопрос, что в структуру тарифа на отопление включают капитальные инвестиции на модернизацию. По мнению эксперта, это неоправданно и переводит финансовое бремя на потребителей.

Эксперт уверен, что это лоббирование интересов заинтересованных сторон и удивляется, как МВФ допустило такие условия. При нормальных условиях инвесторы должны вкладывать деньги в предприятия и получать с этого дивиденды. В то время как в Украине хотят переложить это на потребителей.

Отметим, что значительную долю распределения газа в Украине контролирует Дмитрий Фирташ, украинский олигарх, один из самых богатых в Украине с состоянием 370 миллионов долларов.

Пенсионная реформа

Что говорит украинская власть

"МВФ нам рекомендует не делать исключения в плане пенсий. Не делать льготных пенсий для судей, для прокуроров, как это было в предыдущие периоды. То есть, там есть определенные предохранители относительно возможности раскачки пенсионной системы. Они – созданы, и больше никаких рисков", – подчеркнул глава Минфина.



Пенсионная реформа в Украине

Что указано в меморандуме

По источникам "Экономической правды", в меморандуме идет речь о переходе ко второму этапу пенсионной реформы, то есть к накопительной пенсии. "Установить предварительные условия, которые необходимо создать до введения хорошо регулируемых частных накопительных пенсионных систем", – говорится в документе.

Украина уже давно движется в этом направлении. Соответствующий закнопроект уже внесли в повестку дня. Подробнее об этом в материале Две пенсии одновременно в Украине: кто и когда будет получать.

Что об этом говорит эксперт

По словам Ильи Несходовского, Украина неготова к переходу на накопительную систему пенсий. Это нужный шаг, но в нынешних условиях он обернется неудачей и ростом дефицита бюджета, который и так уже достиг рекордных 300 миллиардов.

Для того, чтобы негосударственные пенсионные фонды эффективно работали, они должны заниматься инвестиционной деятельностью. В Украине рынок ценных бумаг неразвит, поэтому таким фондам разве придется инвестировать в иностранные активы, а это неправильно. Это вывод денег из Украины, инвестиции должны оставаться здесь. Единственным вариантом остаются ОВГЗ, но тогда украинцам уже выгоднее самим инвестировать в ОВГЗ, чем вкладывать деньги в эти фонды, рассказывает эксперт.

Эксперт настаивает, что кризис – это не время для пенсионной реформы. Перейти ко второму этапу нужно на фоне экономического роста. Илья Несходовский добавляет, что реформу нужно отложить как минимум на 2 года, ведь сейчас Пенсионный фонд и так недофинансирован.

Против перехода на накопительную систему высказалась и Федерация работодателей Украины. Почему, читайте в ФРУ назвала риски предложенной правительством накопительной пенсионной системы.

МВФ теряет доверие к Украине

Постоянная ротация власти без причины, лоббирование интересов олигархов и непоследовательность Украины заставляют МВФ пересмотреть сотрудничество с Украиной.

По словам Ильи Несходовского, МВФ не понимает, почему за последние 9 месяцев изменили два правительства и трех министров финансов. Вести дело все время с новыми людьми, снова и снова договариваться обо всем с нуля и не получать никаких объяснений утомляет международных кредиторов. О проблеме постоянной смены власти пишет и Алексей Кущ, эксперт Института Growford.

При таких условиях вообще можно ожидать, что Фонд поставит сотрудничество с Украиной на паузу. В глазах международных партнеров мы сейчас – страна хаоса. Если раньше были страной хаоса управляемого, то сейчас неуправляемого. Естественно, что условия любых соглашений с нами будут обставлять максимально жесткими требованиями, а сами они для нас будут максимально невыгодными,

– считает эксперт.

В дополнение к этому, МВФ теряет доверие к Украине. О 3-летней программе EFF договорились еще в декабре 2019 года, но ее так и не согласовали из-за того, что Украина месяцами затягивала выполнение последних двух условий – открытие рынка земли и "антиколомойский" закон. Отметим, закон о банках президент Зеленский подписал только в мае. Но было уже поздно, МВФ изменила программу и из 8 миллиардов готова предоставить только 5, если Украина и в дальнейшем будет выполнять все требования. Илья Несходовский отмечает, что МВФ теперь ставит все более жесткие условия по меньшей кредит именно из-за потери доверия.

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Получит ли Украина все 5 миллиардов

Уже в июне Украина должна получить первый транш размером 1,9 миллиарда долларов. Однако эксперт не уверен относительно того, удастся ли Украине получить следующие. Илья Несходовский выражает опасения, что украинской власти не удастся этого сделать и, чтобы хоть как-то привлечь деньги, прибегнут к дополнительной эмиссии гривны, то есть печати денег. Это в свою очередь приведет к инфляции и другим проблемам в экономике.