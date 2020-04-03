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      Транш от МВФ: когда Украина получит 5 миллиардов долларов

      - Читати новину українською
      Когда Украина получит 5 миллиардов долларов транша от МВФ / Getty Images

      Украина согласовала с Международным валютным фондом пределы доходов госбюджета на 2020 год. Как отметил новоназначенный министр финансов Сергей Марченко, Минфин рассчитывает получить от МВФ до 5 миллиардов долларов.

      Украина надеется получить транш до конца 2020 года, сказал Марченко в эфире одного из украинских каналов.

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      Министр финансов добавил, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо:

      • согласовать технически меморандум;
      • принять в Верховной Раде пакет законов – о банках и изменениях к госбюджету-2020.

      Мы надеемся, что до конца 2020 года получим от МВФ дополнительно до 5 миллиардов долларов в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения,
      – отметил Марченко.

      Все, что нужно знать о транше от МВФ

      Почему транш МВФ так важен для Украины: смотрите видео

       

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Рынок земли Деньги YouTube Бюджет Доллар Банки МВФ Транш МВФ
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