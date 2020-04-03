Транш от МВФ: когда Украина получит 5 миллиардов долларов

Украина согласовала с Международным валютным фондом пределы доходов госбюджета на 2020 год. Как отметил новоназначенный министр финансов Сергей Марченко, Минфин рассчитывает получить от МВФ до 5 миллиардов долларов.

Украина надеется получить транш до конца 2020 года, сказал Марченко в эфире одного из украинских каналов.

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Министр финансов добавил, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо:

согласовать технически меморандум;

принять в Верховной Раде пакет законов – о банках и изменениях к госбюджету-2020.

Мы надеемся, что до конца 2020 года получим от МВФ дополнительно до 5 миллиардов долларов в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения,

– отметил Марченко.

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7 декабря 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение еще должен утвердить Совет директоров МВФ. Также оно зависит от выполнения со стороны Украины ряда неотложных действий.

В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.

Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.

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