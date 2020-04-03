Транш от МВФ: когда Украина получит 5 миллиардов долларов
Украина согласовала с Международным валютным фондом пределы доходов госбюджета на 2020 год. Как отметил новоназначенный министр финансов Сергей Марченко, Минфин рассчитывает получить от МВФ до 5 миллиардов долларов.
Украина надеется получить транш до конца 2020 года, сказал Марченко в эфире одного из украинских каналов.
К теме Украина вскоре подпишет с МВФ программу расширенного финансирования, – Зеленский
Министр финансов добавил, что для получения кредита расширенного финансирования EFF от МВФ необходимо:
- согласовать технически меморандум;
- принять в Верховной Раде пакет законов – о банках и изменениях к госбюджету-2020.
Мы надеемся, что до конца 2020 года получим от МВФ дополнительно до 5 миллиардов долларов в бюджет. Это мы зафиксировали, и это, можно сказать, основные положения,
– отметил Марченко.
Все, что нужно знать о транше от МВФ
- 7 декабря 2019 года МВФ предварительно согласовал программу финансирования Украины на 5,5 миллиарда долларов на 3 года. Однако решение еще должен утвердить Совет директоров МВФ. Также оно зависит от выполнения со стороны Украины ряда неотложных действий.
- В фонде деньги обещали перечислить после того, как Украина выполнит два требования: примет закон о рынке земли и банковский закон.
- Верховная Рада 30 марта в первом чтении приняла "антиколомойский" законопроект. А в ночь на 31 марта нардепы проголосовали за закон о рынке земли.
Почему транш МВФ так важен для Украины: смотрите видео
Читайте также
-
Новости о коронавирусе 3 апреля: в Украине разрешено передвигаться только по двоесегодня , 15:10
-
Спецоперация против Ермака: кто за этим стоит?сегодня , 12:30
-
Рецепт пиццы: простые варианты, которые можно приготовить домасегодня , 18:00
-
Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батумисегодня , 17:00
-
Глупый пиар мэра, – глава Днепропетровского облсовета о 600 могилах для умерших от COVID-19сегодня , 14:06
-
Количество оштрафованных за нарушение карантина в разы превышает число больных коронавирусомсегодня , 14:38