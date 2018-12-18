Транш под елку: МВФ рассмотрит вопрос выделения финансовой помощи Украине

Сейчас продолжается заседание Совета директоров МВФ, который и определится с очередным кредитом для Украины в рамках новой программы сотрудничества Stand-y.

Директора будут слушать отчет комиссии о том, выполнили ли украинские власть имущие домашнее задание по внедрению реформ.

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Если да, то в течение 2019 года Украина должна получить финансовую помощь в общем объеме почти 4 миллиарда долларов. В Национальном банке рассчитывают, что первый из траншей на 1,5-2 миллиарда долларов поступит уже до конца этой недели.

Эксперты же говорят, что без этой финансовой помощи, Украине будет тяжело в следующем году удерживать курс гривни стабильным, а инфляцию – умеренной. Ведь впереди выборы, выплаты по долгам и о ситуации на востоке тоже не стоит забывать.

Если МВФ таки даст нам эти деньги, тогда нам будет просто легче. Потому что у нас нет возможности для выплаты в полной мере долгов. А это будет означать, что курс гривны может быть стабильным. Что мы можем рассчитаться по долгам . К нам могут приходить иностранные инвестиции, которые, опять же, будут создавать дополнительные рабочие места,

– сказала исполнительный директор Европейской бизнес ассоциации Анна Деревянко.

Напомним, 19 октября уполномоченный персонал МВФ достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA). Новое 14-месячное соглашение предусматривает 3,9 миллиарда долларов для Украины, и "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".

Ранее в Международном валютном фонде заявили, что рассмотрение новой программы сотрудничества с Украиной будет возможным после того, как Верховная Рада утвердит государственный бюджет на 2019 год. Бюджет утвердили, и с назначением заседания совета директоров МВФ не замедлили.

Несмотря на введение военного положения, Международный валютный фонд позитивно оценил перспективы взаимодействия с Украиной. Так, в ведомстве заявили о готовности работать с Киевом по новой программе Stand-By, а также отметили, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям фонда.