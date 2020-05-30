Освобождение городов Украины от маршрутных такси обсуждается годами. И карантинные ограничения лишь обострили этот вопрос: маршрутки не оборудованы валидаторами для электронной оплаты (только наличные, которые передают из рук в руки) , не везде есть возможность открывать окна и о соблюдении нужной дистанции здесь идти речь не может.

Большинство такого транспорта – частные перевозчики. И это – прибыльный бизнес, особенно когда речь идет о больших городах, уступать которым владельцы не намерены.

Здесь стоит вспомнить и о разборках между группировками, которые "крышуют" маршрутные такси в Броварах (Киевская область). Так, 29 мая около ста предпринимателей, занимающихся пассажирскими перевозками, и нелегальных перевозчиков, в "лучших" традициях 90-х, устроили уличную стрельбу. В результате были ранены по меньшей мере трое человек. Кроме того, пуля попала в окно квартиры жилого дома. Полиция задержала десятки людей, однако спецоперация еще продолжается.

Предполагают, что это произошло в результате непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами в Киевской области.

Детали В Броварах произошла массовая стрельба: есть задержанные и раненые – фото, видео

Как может измениться ситуация на рынке перевозок и будут способствовать післякарантинні ограничения "ухода" от маршруток в пользу более комфортного общественного транспорта – в материале сайта 24 канала.

Возможный отказ от маршруток: что говорит власть

Министр инфраструктуры Владислав Криклий в середине мая предложил новую модель общественного транспорта, частью которой является замена маршрутных такси на автобусы и электробусы. Министерство инфраструктуры уже инициировало законопроект, который позволяет такую модель. Его дорабатывают и планируют подать в Верховную Раду максимум в июне.

По словам министра, Украине давно нужно брать пример с Европы, где города могут заказывать транспортные услуги:

Коммунальные предприятия смогут заказывать у частного перевозчика автобус или електробус, которые будут обслуживать с сервисом и гарантией. Эти все вещи мы обработали в соответствующий законопроект с Ассоциацией городов. Они предлагают внести определенные корректировки, чтобы на начальных этапах это было добровольно.

В частности, в Министерстве инфраструктуры готовят изменения, которыми предусмотрено перевод отбора городских перевозчиков на систему публичных государственных закупок ProZorro.

Министр добавил, что "большие города точно поддержат такую идею, ведь это удобно и разгружает город". Так, один автобус, занимая меньше места на дороге, может перевозить значительно больше людей, чем несколько маршрутных такси.

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В апреле мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица пока не готова отказаться от маршруток – ими пользуется значительное количество киевлян. Однако он отметил, что городская власть делает все, чтобы это изменилось.

Наша стратегия – это современный, комфортный общественный транспорт, который сможет "вытеснить" и заменить те маршрутки, которые на сегодня уже морально устарели,

– подчеркнул Кличко.

Тогда же мэр Киева сообщил о закупке 200 новых автобусов. Кроме того, по его словам, за последнее время город закупил около 70 современных трамваев и более 100 троллейбусов. Таким образом комфортный общественный транспорт со временем должен заменить маршрутки на улицах столицы.

При этом глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко DW отметил, что 90% частных перевозчиков столицы готовы меняться и они уже несколько лет призывают местную власть перейти на систему, когда она покупает транспортные услуги у разных перевозчиков. По такой модели "частники" фактически сравняются с коммунальным транспортом.

Могут ли введенные ограничения способствовать "вытеснению" маршруток?

Информация о том, что частные перевозчики вышли на маршруты не в полном составе действительно есть.

Например, пригородные маршруты в Киевской области возобновили работу с 70% транспортным составом. Генеральный директор предприятия пассажирских перевозок "Трансгруп" Владимир Назаренко отмечал, что это связано с тем, что водители или уже нашли другую занятость, или им сложно добраться на работу. Здесь удивлены введенными ограничениями, однако стоимость проезда повышать не собираются, не смотря на убытки в 480 тыс. гривен, которых предприятие понесло за период карантина.

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Екзаступник министра инфраструктуры Александр Кава в свою очередь отметил в комментарии сайту 24 канала, на количество маршруток, в частности в Киеве, ограничение никоим образом не повлияют.

Кличко, делая такие заявления (об" вытеснении " маршрутных такси, - 24), по сути вводит киевлян в заблуждение. Потому что при его руководстве городом количество частных перевозчиков, маршруток, увеличилось. А количество муниципального транспорта на маршрутах, наоборот, сократилось на 10%,

- пояснил Александр Кава.

По его словам, нынешний и бывший мэры столицы, хоть и декларировали, что являются сторонниками отказа от частных перевозчиков, на самом деле действуют наоборот – "рынок маршруток Киева – это десятки миллиардов гривен в год".

То есть новые автобусы и троллейбусы действительно закупают, но, при этом, отстраняется больше подвижного состава, чем покупается. Поэтому здесь, по словам ексзаступника министра, стоит говорить не об обновлении парка, а о его увеличении.

Так, если сравнивать Киев, например, с Варшавой, то количество наземного муниципального транспорта в польской столице – в три раза больше, хотя города сопоставимы по многим параметрам.



"Уход" от маршруток украинцам обещают годами / Фото Getty Images

Александр Кава также не видит оснований для уменьшения количества маршруток через указание перевозить только "сидячих" пассажиров:

Я думаю, что здесь, как очень часто бывает, строгость правил и законов компенсируется необязательностью исполнения. Потому что перед тем, как вводить такие ограничения, городские власти должны позаботиться об увеличении количества подвижного состава. Но людей оставили один на один с проблемой.

Количество пассажиров может контролироваться водителем или полицией. Правоохранители могут осуществлять выборочный контроль. При этом водителей нельзя делать ответственными за превышение количества пассажиров – они не имеют права, например, применять силу, чтобы не пустить кого-то в салон.

Может ли вырасти стоимость проезда?

20 мая, после заседания правительства, Владислав Криклий сообщил, что ограничения для транспорта, введенные с ослаблением карантина, не приведут к росту цены на проезд в маршрутках в частности. Однако, стоит отметить, что стоимость билетов у последних устанавливает местные власти. И Мининфраструктуры не советует сейчас пересматривать этот вопрос на местах.

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Относительно Киева, то мэр Виталий Кличко отметил: цены на проезд в коммунальном транспорте повышать не будут точно. А попытки частных перевозчиков сформировать новые тарифы могут сопровождаться обращением в Антимонопольный комитет.

Однако, по словам Александра Кавы, частные перевозчики в принципе имеют возможность повысить цены на билеты – этот тариф не регулируется:

Маршрутки в Киеве – это сверхприбыльный бизнес. Мы помним, как раньше тарифы повышались. Например, топливо стало дороже на 20% из-за роста цены на нефть на глобальном рынке, но тарифы повышались сразу на 50%. Поэтому киевские тарифы – это, по сути, результат жадности киевских маршрутчиков, владельцев этих компаний.

Здесь эксперт сравнивает цены на проезд в Киеве, Варшаве, Будапеште и Праге. Так, киевлянин на городской транспорт на месяц тратит больше, чем житель любой из вышеупомянутых европейских столиц.

В Варшаве за 31 доллар в месяц житель получает проездной без ограничения количества поездок на весь городской и пригородный транспорт. В Праге это стоит 23 доллара, в Будапеште – 26 долларов. В Киеве проездной на весь муниципальный транспорт стоит 1300 гривен – 49 долларов, но он не дает право проезда в маршрутках.

При этом у нас качество услуги – значительно хуже. Речь идет как и о том, что транспорт в большинстве случаев не соблюдает расписания движения (кроме метро), так и, например, о часто неудовлетворительном состоянии подвижного состава.

В системе городских перевозок стран Европы в принципе нет такого вида транспорта, как маршрутное такси. Это – признак африканской модели или стран Дальнего Востока. И, к сожалению, некоторых постсоветских государств, в частности Украины – как "привет" из 90-х.