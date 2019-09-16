Транспорт без кондукторов: почему эта работа "вымирает" и какие еще профессии могут исчезнуть

Через полтора месяца в столичном транспорте больше не будет привычных нам кондукторов, по крайней мере так обещает "Киевпастранс". Мол, это – шаг навстречу будущему.

Так, последние 5 лет господин Николай работал кондуктором в столичных троллейбусах. Но сейчас – рискует остаться без работы, ведь с 1 ноября "Киевпастранс"уволит всех его коллег.

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Почему больше не будет кондукторов? В коммунальном общественном транспорте переходят на автоматику – будут работать электронные валидаторы.

Однако, в "Киевпастранс" уже заверили – на улице кондукторов не оставят. Всем, а это где-то 1700 человек, будут предлагать работу – альтернативных вакансий хватает.



Кондукторы уже не будут работать в транспорте Киева

Кем могут работать кондукторы? "Будет более 600 работников коммунального предприятия трудоустроены именно здесь. Вакансий также будут предлагаться контролерам-кассирам. Есть учебный комбинат, который может переобучить тех, кто желает стать водителем, или получить какую-то другую профессию", – заверил начальник отдела учета "Киевпасстранс" Александр Вавринчук.

Поскольку купить билеты в транспорте можно будет автоматически – увеличится количество контролеров. Если кондуктор захочет стать контролером – еще и выиграет. Их зарплата сейчас – от 10 тыяч гривен, вдвое выше, чем у кондуктора.

Все, что нужно знать про единый электронный билет – читайте в материале 24 канала.

Кондукторы – одна из профессий, которая фактически не выдерживает конкуренции с автоматикой.

Кто еще в зоне риска? Эксперты говорят, что тотальное исчезновение профессий бывает не часто. Они скорее трансформируются – кондукторы в контролеров, трубочисты в сантехников, почтальоны в курьеров. А вот окончательно исчезнуть могут должности младших консультантов, бухгалтеров, кассиров – то есть те, которые вполне могут заменить машины.



Со временем профессия кассиров тоже может исчезнуть

Однако, профессии не только исчезают – появляются и новые. По данным Госслужбы занятости, в Украине за последние 3 года появилось около 50 новых профессий – в сферах здравоохранения, строительства и энергетики.

Спрос на какие профессии увеличится в будущем? Эксперты же прогнозируют, что в ближайшем будущем будет расти спрос на инженеров и архитекторов, владеющих современными технологиями и иностранными языками. И напоминают – чтобы быть востребованным на рынке труда – нужно постоянно учиться чему-то новому.